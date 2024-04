Qué le pasa a «Furia»: Telefe explicó por qué la jugadora saldrá de Gran Hermano

Este martes, la audiencia de Gran Hermano quedó impactada ante la noticia de que Juliana «Furia», una de las jugadoras más populares del reality, saldrá de la Casa para realizarse unos chequeos médicos. La información, brindada por Santiago del Moro, generó suspicacias alrededor de los seguidores del ciclo.

Si bien las especulaciones estallaron en redes sociales, en el «Noticiero de la Gente» del prime time de Telefe explicaron los motivos por los que Juliana «Furia» saldrá de la Casa de Gran Hermano, alejando las versiones de un posible embarazo.

«Hace ya unos días que ‘Furia’ no se viene sintiendo bien, por lo que le hicieron unos estudios médicos. Estos arrojaron que tiene una infección urinaria y hay ciertos valores que no le dieron bien» contaron en el programa que conduce Germán Paolosky, en el mediodía de Telefe. Según agregaron en ese programa, el propósito de los análisis es determinar por qué no le dieron bien algunos de los valores contemplados en el chequeo generalizado.

Hace algunos días, «Furia» contó que se encontraba en ayuno para realizarse algunos estudios médicos, que incluían análisis de sangre. «Me votaron tanto que me enfermaron de la pancita» contó divertida la participante, en tono de ironía.

Inicialmente, se especulaba con un posible embarazo de Juliana «Furia», quien se encuentra en pareja con Mauro dentro de la Casa de Gran Hermano. Sin embargo, esa opción estaría descartada por el momento.

Qué pasa si uno de los participantes de Gran Hermano se enferma

Tal como ha sucedido en otros casos, los participantes de Gran Hermano están acompañados por personal médico dentro de la Casa, por lo que tienen atención inmediata si así la requieren. De esta manera, se controla la salud de los jugadores.

Dentro de esta edición de Gran Hermano ha habido otros incidentes similares, que obligaron al personal médico a intervenir. Fue el caso de Sabrina, cuando fue golpeada sin querer por Lucía, y el de Virginia, cuando tuvo una fascitis plantar y debió usar muletas.

Sin embargo, ninguna de ellas salió de Gran Hermano. Por esa razón, y ante el importante operativo de aislamiento que se generará alrededor de Juliana «Furia» para su atención médica, los motivos de la ausencia de la jugadora generó preocupación y suspicacias.