Cómo hacer galletas navideñas clásicas: una receta fácil para llenar la casa de aroma y color
Con manteca, azúcar, vainilla y un toque de especias, estas galletas son un clásico infaltable de diciembre. Fáciles de hacer, ideales para decorar y compartir en familia.
Lista de Ingredientes
harina común (0000): 250 gr
huevos: 1
jengibre en polvo: ½ cucharadita
polvo de hornear: 1 cucharadita
azucar: 100 gramos
manteca blanda: 125 gramos
vainilla: 1 cucharadita
glasé real, chocolate cobertura o chips aptos: para decorar
Con la llegada de diciembre, los aromas a canela, jengibre y vainilla empiezan a invadir las cocinas. Las clásicas galletas navideñas, con formas de estrella, corazón o arbolito, se renuevan este año con una versión sin TACC, pensada para quienes deben evitar el gluten o simplemente buscan opciones más livianas.
Cómo hacer galletas navideñas clásicas
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y clara.
- Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Integrar bien.
- En otro recipiente, mezclar los ingredientes secos: harina, polvo de hornear, sal y especias.
- Incorporar los secos a la mezcla húmeda hasta formar una masa suave (no debe pegarse en las manos).
- Envolver la masa en film y llevar a la heladera por 30 minutos.
- Estirar sobre una mesada enharinada hasta ½ cm de espesor y cortar con moldes navideños (árboles, estrellas, corazones).
- Colocar en una placa con papel manteca y hornear a 180°C durante 10-12 minutos, hasta que estén apenas doradas.
Dejar enfriar y decorar al gusto con glasé, chocolate o azúcar de colores.
