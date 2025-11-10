Cómo hacer galletas navideñas clásicas: una receta fácil para llenar la casa de aroma y color

Lista de Ingredientes harina común (0000): 250 gr huevos: 1 jengibre en polvo: ½ cucharadita polvo de hornear: 1 cucharadita azucar: 100 gramos manteca blanda: 125 gramos vainilla: 1 cucharadita glasé real, chocolate cobertura o chips aptos: para decorar

Con la llegada de diciembre, los aromas a canela, jengibre y vainilla empiezan a invadir las cocinas. Las clásicas galletas navideñas, con formas de estrella, corazón o arbolito, se renuevan este año con una versión sin TACC, pensada para quienes deben evitar el gluten o simplemente buscan opciones más livianas.

Cómo hacer galletas navideñas clásicas

Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y clara.

hasta obtener una mezcla cremosa y clara. Agregar el huevo y la esencia de vainilla . Integrar bien.

. Integrar bien. En otro recipiente, mezclar los ingredientes secos: harina, polvo de hornear, sal y especias.

Incorporar los secos a la mezcla húmeda hasta formar una masa suave (no debe pegarse en las manos).

(no debe pegarse en las manos). Envolver la masa en film y llevar a la heladera por 30 minutos .

. Estirar sobre una mesada enharinada hasta ½ cm de espesor y cortar con moldes navideños (árboles, estrellas, corazones).

(árboles, estrellas, corazones). Colocar en una placa con papel manteca y hornear a 180°C durante 10-12 minutos, hasta que estén apenas doradas.

Dejar enfriar y decorar al gusto con glasé, chocolate o azúcar de colores.