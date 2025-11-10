ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer galletas navideñas clásicas: una receta fácil para llenar la casa de aroma y color

Con manteca, azúcar, vainilla y un toque de especias, estas galletas son un clásico infaltable de diciembre. Fáciles de hacer, ideales para decorar y compartir en familia.

Lista de Ingredientes

harina común (0000): 250 gr

huevos: 1

jengibre en polvo: ½ cucharadita

polvo de hornear: 1 cucharadita

azucar: 100 gramos

manteca blanda: 125 gramos

vainilla: 1 cucharadita

glasé real, chocolate cobertura o chips aptos: para decorar

Con la llegada de diciembre, los aromas a canela, jengibre y vainilla empiezan a invadir las cocinas. Las clásicas galletas navideñas, con formas de estrella, corazón o arbolito, se renuevan este año con una versión sin TACC, pensada para quienes deben evitar el gluten o simplemente buscan opciones más livianas.

Cómo hacer galletas navideñas clásicas

    • Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y clara.
    • Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Integrar bien.
    • En otro recipiente, mezclar los ingredientes secos: harina, polvo de hornear, sal y especias.
    • Incorporar los secos a la mezcla húmeda hasta formar una masa suave (no debe pegarse en las manos).
    • Envolver la masa en film y llevar a la heladera por 30 minutos.
    • Estirar sobre una mesada enharinada hasta ½ cm de espesor y cortar con moldes navideños (árboles, estrellas, corazones).
    • Colocar en una placa con papel manteca y hornear a 180°C durante 10-12 minutos, hasta que estén apenas doradas.

    Dejar enfriar y decorar al gusto con glasé, chocolate o azúcar de colores.


