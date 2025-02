Gastón Edul y su particular encuentro con un OVNI en Pinamar: «Estamos seguros de lo que vimos»

El periodista deportivo de TyC Sports y ex participante de Bake Off, Gastón Edul, sorprendió al público al compartir una curiosa anécdota de su adolescencia durante una entrevista en el programa Terapia Picante. A sus 15 años, mientras vacacionaba con amigos en la ciudad costera de Pinamar, Edul asegura haber presenciado un avistamiento que hasta el día de hoy lo mantiene convencido: se trató de un objeto volador no identificado (OVNI).

Gastón Edul y su particular encuentro con un OVNI en Pinamar

Según relató el periodista, el episodio ocurrió en un momento durante esas vacaciones con sus amigos. De repente, todos quedaron sorprendidos al observar en el cielo una luz esférica que se movía de manera extraña e impredecible. «Te juro que fue un OVNI y te juro que no probamos nada, no estábamos bajo el efecto de ninguna droga«, enfatizó Edul, descartando cualquier explicación alternativa relacionada con sustancias. «Estamos seguros de que vimos un OVNI», añadió con firmeza.

El periodista describió el objeto como una esfera luminosa que realizaba movimientos «ilógicos», algo que, según él, no podía atribuirse a un satélite ni a ningún otro artefacto conocido. «¿Qué es eso?», se preguntó en la entrevista.

Gastón lamentó no haber podido registrar el avistamiento debido a las limitaciones tecnológicas de la época, cuando los celulares y las cámaras no tenían la calidad que tienen hoy.