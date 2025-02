La insólita denuncia de Selva Pérez en Gran Hermano: «Me robaron»

Selva Pérez es una de las participantes más histriónicas y polémicas del reality Gran Hermano por actuar siempre de una supuesta manera alegre y con un tono de voz elevado que hacen a su estrategia: esta oportunidad no fue la excepción.

El robo que sufrió Selva de Gran Hermano

Mientras los “hermanitos” compartían tiempo en la mesa común, la uruguaya denunció un insólito episodio en donde le faltaron sus pertenencias y lo hizo saber. Sin embargo, el hurto no pasó a mayores.

“A mí me robaron las dos toallas limpitas, que las tenía guardadas, y un ananá que, cuando me gané el carro, lo único que agarré fue un ananá, dije ‘¡Ay! qué rico, me lo voy a comer’ y me lo guardé”, comenzó.

“Es parte del juego y hasta me río, pero yo quería comer y lo hubiera compartido”, concluyó Pérez al respecto. Más tarde retomó sobre sus toallas: “Me estoy secando con una bata que se la habrá pasado por el cul… alguien, no es la mía”.

A continuación, agregó una nueva acusación: “Mi bata desapareció y agarré una (…) debe ser hasta de alguno de los varones porque era del cuarto verde”. Aunque Selva negó tener alguna sospecha, sostuvo: “Cuando salga voy a ver -quién se quedó con sus cosas- y me voy a reír como loca”.

El llanto de Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano

La exparticipante de Gran Hermano, Daniela Celis, publicó un dramático video quebrada en llanto y preocupó a sus seguidores. En sus historias, aseguró estar teniendo “el peor día de su vida” por haberse confundido con un tema laboral y el clip se viralizó en redes sociales.

La influencer manejó hasta Martínez, donde se encuentran los estudios de Telefe, y al llegar se dio cuenta de que no había programa de Gran Hermano porque en su lugar estaban pasando por stream el partido de Alianza-Boca de la Copa Libertadores.

