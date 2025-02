La Joaqui habló de la supuesta pelea con La China Suárez: «A la gente le encanta…»

La Joaqui fue invitada a un programa de Luzu, donde la hicieron jugar con carteles de diferentes famosos. La cantante levantó el que tenía la foto de La China Suárez en la frase “La que puede, puede y la que no, critica”.

Eso dio el paso a que ella hablara con LAM sobre su relación con Eugenia, con quien se mostraba muy cercana, pero ahora ya no tanto y sería por un hombre: el cantante Ecko, que habría salido con ambas.

La Joaqui y su relación con La China Suárez

“Yanina Latorre dijo que te peleaste con La China Suárez porque ella te habría robado un chico”, le preguntaron a La Joaqui y ella respondió: “No es verdad, no estoy peleada con la China. Simplemente, no nos vemos hace mucho, pero porque estamos haciendo otras cosas. Yo estoy con mi música, ella con su actuación, tenemos diferentes grupos de amigos, pero no tuve ningún problema”.

“¿Sabés qué pasa cuál es el conflicto? Que los humanos no sabemos irnos sin romper, uno a veces se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, sino que ya tal vez no compartís en común», continuó la cantante.

“Si tengo que hablar algo con alguien, lo hablo en persona. Con ella no hay nada. Siento un poco que a la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso”, aclaró.

«¿Sabes cuando te das cuenta si alguien es o fue tu amigo o una persona que te quiso genuinamente? El respeto post relación es todo, eso habla de la bondad de una persona con vos», dijo La Joaqui, dando a entender que su amistad con La China ya es cosa del pasado.

«¿Hubo respeto post relación con la China?», le preguntaron y ella respondió: «Obvio». Por último, agregó que «la violencia virtual está como de moda, entonces a todo el mundo lo insultan y defenestran, que se pongan de moda hacer buenas vibras».

NA