Generación Zoe: ¿qué papel jugaron los medios en el caso Cositorto?

En La Lupa, la columna de En Eso Estamos de RN Radio, conversamos sobre el caso Generación Zoe que tiene a su líder Leonardo Cositorto detenido por presunta estafa. La situación explotó cuando cientos de ahorristas se enteraron de las presuntas estafas financieras que había hecho la empresa en Córdoba.

La gente quería información sobre su dinero. Muchos de ellos habían confiado buena parte de sus ahorros. Con el pasar del tiempo se supo que los procedimientos se realizaron a partir de denuncias por estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema «ponzi» o «piramidal». En ese contexto nos preguntamos, ¿qué papel jugaron los medios en el caso Cositorto? La consulta se disparó luego de la columna de Roberto Fermín Bertossi en Río Negro.

Sabemos que la publicidad en estos tiempos se ofrece masivamente en distintos medios: tv, radio, internet… Sin dudas es un recurso muy válido para promocionar y vender. Sin embargo hay casos en los que la acción puede estar configurando una publicidad prohibida o ilegal. También distintos actores pueden prestarse a la complicidad. Como ya todos sabemos las estafas piramidales buscan llegar al mayor número de víctimas. En efecto, los medios de comunicación, figuras famosas, periodistas, deportistas suelen publicitar sin un mínimo rigor.

Básicamente, Generacion Zoe es una organización que se presenta como una compañía de coaching y liderazgo. Está dirigida por Leonardo Cositorto. Ofrecía devoluciones sobre la inversión con valores inéditos varias veces por encima de cualquier otro negocio rentable. El sistema está basado en captar permanentemente nuevos inversionistas para pagarle a los primeros.

Estafa piramidal o esquema Ponzi: en qué consiste

Promesas de ganancias extraordinarias en corto tiempo y la necesidad de sumar nuevos participantes al sistema son las principales características de las llamadas «estafas piramidales» o «esquemas Ponzi». Lo que aparenta ser un negocio que ofrece grandes rendimientos a cambio de una inversión inicial y la incorporación de nuevos participantes es, en realidad, una estafa que viola el Código Penal.

Esto es así porque el sistema no produce valor agregado para pagar eso beneficios sino que sólo funciona si se incorporan nuevos inversores que son los que pagan los supuestos rendimientos de quienes llegan primero.

Es decir, si en algún momento dejaran de entrar nuevas personas al mecanismo, no será posible pagar los rendimientos de los primeros. Esto se suma a que quienes aportan dinero en estos esquemas no suelen recibir comprobantes por el dinero que ingresan -o si lo hacen, no tienen validez legal.

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.