Gerard Piqué tiene un plan para recuperar la confianza de sus hijos tras indirectas de Shakira

Shakira estuvo de gira con «Las Mujeres Ya No Lloran», que hace unos días estuvo en Buenos Aires, . Mientras tanto, Gerard Piqué es seguido de cerca por la prensa durante su estadía en Miami y, es que ha ideado un plan para recuperar la confianza de sus hijos tras indirectas de la colombiana.

Gerard Piqué busca un lugar para vivir con sus hijos

Mientras Shakira estaba con su gira, la expareja de la cantante buscó vivienda en Miami para adelantar sus negocios particulares, pero también para estar más cerca de sus hijos. “Él está en el Hotel Four Seasons, en una residencia, un apartamento, pero por lo que tengo entendido, y lo que me ha dicho gente del entorno de Gerard Piqué, no le acaba de gustar. Dice que hay mucha gente y que no le acaba de gustar”, contó el periodista Jordi Martín.

Hay imágenes en las que se lo ve junto a sus hijos jugando a la pelota en ropa deportiva. Al parecer, Gerard Piqué está en planes de adquirir un departamento en Panorama Tower, una enorme edificación de 85 pisos, ubicada en el distrito de Brickell y que fue inaugurada en julio de 2018. El precio del alquiler de los apartamentos, dependiendo del tamaño, va desde los 2.524 hasta los 7.250 dólares mensuales.

Con esta nueva residencia, Gerard Piqué busca consolidar su presencia en Miami, no solo por sus negocios, sino también para recuperar la confianza de sus hijos, quienes han estado en el centro de la mediática separación de sus padres. El dueño de Kosmos estuvo bajo el escrutinio público desde su separación con Shakira, y algunas letras de la cantante fueron interpretadas como indirectas sobre su relación y su rol como padre.