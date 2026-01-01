Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026 y presentó a su novio en redes

En los primeros minutos de 2026, Gianinna Maradona sorprendió a sus seguidores al blanquear públicamente su nueva relación amorosa. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la hija de Diego Maradona compartió una imagen íntima junto a su pareja y confirmó el vínculo con un mensaje cargado de emoción.

Quién es Guido Sergi, el nuevo novio de Gianinna Maradona que blanqueó en Año Nuevo

En la foto, en la que se los ve abrazados, Gianinna escribió: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor” y, aunque utilizó un tamaño de letra pequeño, arrobó a Guido Sergi, dejando en evidencia la identidad de su nuevo compañero sentimental. La publicación no tardó en viralizarse y generó múltiples reacciones en redes sociales.

Según se había comentado en los últimos meses, Guido Sergi mantiene un perfil bajo y está alejado del mundo del espectáculo. Es empresario, con fuerte vínculo con el rubro automotor, un apasionado de los autos y con antecedentes ligados al fútbol en divisiones formativas. Además, es padre de dos hijas y lleva una vida personal reservada, lejos de la exposición mediática.

El romance se habría ido consolidando de manera gradual y discreta, con apariciones sutiles en redes sociales que despertaron especulaciones entre los seguidores de Gianinna. Sin embargo, la publicación realizada en el inicio del nuevo año marcó el primer gesto público y oficial de la pareja.

De esta manera, Gianinna Maradona comienza una nueva etapa personal, eligiendo hacerlo con un mensaje íntimo y simbólico que coincidió con la llegada de 2026, y dejando atrás los rumores para dar paso a una confirmación directa y sin intermediarios.