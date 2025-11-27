Gianinna Maradona tiene nuevo amor: revelan quién es el hombre que la acompaña en silencio

A meses de haber puesto fin a su relación con Daniel Osvaldo, Gianinna Maradona volvió a mostrarse acompañada y todo indica que su corazón tiene un nuevo dueño.

La ruptura con Osvaldo se produjo en mayo de 2025, después de múltiples idas y vueltas que mantuvieron a la pareja en el centro de la escena, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Quién es Guido Sergi, el hombre que la conquistó

Aunque ahora Gianinna aparece en un escenario completamente distinto, compartiendo salidas y momentos íntimos con un hombre que, según revelaron en Puro Show (eltrece), conoce desde hace muchos años.

Fue Carolina Molinari quien soltó la bomba y, tras varias pistas, terminó confirmando el nombre: “La que está en pareja con un chico con quien tuvo algo informal hace mucho tiempo, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona con Guido Sergi”.

La panelista detalló que Sergi tiene 40 años, trabaja cerca del entorno familiar de los Maradona y es dueño de una imprenta.

Además, jugó en inferiores cuando era joven, está separado desde hace tiempo y es papá de dos nenas: “Es un chico súper tranquilo”, agregó Molinari.yFmO7Q

En el programa mostraron las primeras fotos de la pareja, imágenes que ambos ya habrían subido en redes de forma sutil, sin mostrar abiertamente la relación pero dejando ver que comparten encuentros y salidas con amigos.

Finalmente, uno de los datos que dio la panelista llamó la atención: “Hace poco, en el evento de Olga en homenaje a Maradona, él la acompañó, pero no quería que se lo viera. Se mantuvo muy al margen”.