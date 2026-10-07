Giro en el caso Joaquín Levinton: Ayelén Paleo reveló las amenazas que recibió de la denunciante del músico

En medio de la denuncia contra Joaquín Levinton, aparecieron chats y audios que sumaron un nuevo capítulo al caso. Ayelén Paleo aseguró que fue amenazada por la misma mujer y contó qué medida tomó para protegerse.

El caso que involucra a Joaquín Levinton sumó un nuevo y fuerte episodio. En las últimas horas salieron a la luz mensajes y audios atribuidos a Paula, la mujer que denunció al líder de Turf por abuso sexual, dirigidos a Ayelén Paleo, con quien había mantenido una amistad durante varios años.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el conflicto entre las mujeres habría comenzado por una situación cotidiana vinculada con unas prendas que Paleo le había prestado. Sin embargo, la discusión escaló y derivó en mensajes intimidatorios.

Los fuertes mensajes que recibió Ayelén Paleo

Los chats fueron difundidos en PrimiciasYa, donde Marina Calabró dio detalles del enfrentamiento. En uno de los intercambios, Paula habría advertido a Paleo que no se metiera con ella y llegó a escribirle: “Yo te tiro un fósforo y te incendio”.

Pero hubo otro mensaje que generó especial preocupación. La denunciante de Levinton habría amenazado con llamar al 911 y acusar a Paleo de haberla golpeado. La exvedette negó haberla agredido y consideró que esas palabras constituían una amenaza.

También trascendieron audios con insultos y advertencias. Ante la escalada del conflicto, Paleo decidió enviarle una carta documento para exigirle que cesara todo tipo de contacto, ya fuera mediante llamados, mensajes, redes sociales o terceras personas.

Qué vínculo tenían y dónde aparece Joaquín Levinton

De acuerdo con lo relatado por Calabró, Paleo y Paula fueron amigas durante aproximadamente cuatro años. En ese período, Ayelén habría conocido detalles del interés de la mujer por Levinton e incluso aseguró haber presenciado algunos de sus intentos por comunicarse con el cantante.

Paleo contó que su entonces amiga le hablaba del músico, le enviaba publicaciones sobre él y le mostraba fotografías que planeaba mandarle.

Sin embargo, la exvedette fue cuidadosa al referirse a la denuncia por abuso sexual que enfrenta Levinton. Aclaró que no pretende pronunciarse sobre hechos que no presenció ni desacreditar a ninguna de las partes.

Sí decidió hablar de lo que asegura haber vivido personalmente y explicó que la carta documento tuvo como objetivo resguardarse ante las amenazas que afirma haber recibido.

El nuevo episodio aparece mientras continúa la repercusión por la denuncia contra el cantante. Levinton negó las acusaciones y el caso quedó en manos de la Justicia.