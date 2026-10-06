Joaquín Levinton: se filtró una llamada con la mujer que lo denunció por abuso sexual

En medio de la denuncia por presunto abuso sexual y amenazas contra Joaquín Levinton, salió a la luz un audio de una conversación que el músico mantuvo en 2023 con la mujer que lo acusa. El diálogo fue difundido en LAM y ambos hablan sobre la denuncia que ella había realizado en aquel momento.

La situación judicial de Joaquín Levinton sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas se conoció una conversación telefónica que el líder de Turf mantuvo en 2023 con la mujer que actualmente lo denunció por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el audio fue difundido en LAM (América TV) y corresponde a un intercambio ocurrido años antes de la nueva presentación judicial. Durante la conversación, ambos hablan sobre el vínculo que mantenían, una denuncia anterior y la posibilidad de dejar atrás el conflicto.

Qué se escucha en la llamada entre Joaquín Levinton y la denunciante

En uno de los primeros tramos, Levinton le plantea que volverá a habilitar el contacto con ella a través de Instagram y WhatsApp. Luego, la conversación deriva hacia la situación judicial que atravesaban en aquel momento.

El cantante le pide que aclare que él nunca quiso hacerle daño. También sostiene que tuvo que recurrir a un abogado y asegura que no recuerda haber tenido una pelea con ella. La mujer responde en el mismo sentido y señala que tampoco recuerda un conflicto puntual entre ambos.

Otro de los momentos que trascendió está relacionado con una presunta amenaza que Levinton asegura haber recibido de parte de la mujer.

Durante ese intercambio, ella reconoce haber utilizado la expresión “te voy a matar”, aunque explica que no habría sido de manera literal. Levinton, por su parte, le responde que nunca antes alguien le había dicho algo similar.

Qué dijeron sobre la denuncia anterior

Más adelante, el diálogo se concentra directamente en la causa que existía en aquel momento. Levinton plantea la posibilidad de terminar con el conflicto e incluso menciona que podrían volver a ser amigos.

La mujer sostiene entonces que ya había realizado las gestiones que él le estaba pidiendo y le indica que consulte con su abogado porque había solicitado dar de baja aquella presentación.

Levinton insiste sobre un punto: que en la causa figuraba que ella tenía miedo de que pudiera hacerle algo. La mujer lo niega y asegura que había pedido que el expediente fuera archivado.

La conversación difundida ahora debe ser considerada dentro de su contexto: corresponde a 2023 y no determina por sí misma lo ocurrido en los hechos que actualmente investiga la Justicia.

Cómo sigue la denuncia contra Joaquín Levinton

La difusión del audio ocurre días después de que trascendiera una nueva denuncia contra el cantante. La mujer, de 39 años, aseguró haber mantenido un vínculo con Levinton entre 2015 y 2020 y denunció presuntos episodios de violencia física, psicológica y sexual.

La presentación quedó bajo investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50. Levinton rechazó públicamente las acusaciones y afirmó, por su parte, que desde hace años es víctima de acoso por parte de la denunciante.

En los últimos días también trascendieron mensajes, llamadas y capturas de conversaciones que la defensa del músico pretende aportar a la Justicia. La investigación deberá determinar ahora el valor probatorio de ese material y establecer qué ocurrió con los hechos denunciados.