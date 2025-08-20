Giro en el crimen de Coghlan: juez pide precisiones sobre la imputación a Cristian Graf

El juez de la causa por la muerte de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años cuyos restos fueron encontrados en la exresidencia de Gustavo Cerati en Coghlan, solicitó más detalles al Ministerio Público Fiscal sobre la imputación contra Cristian Graf, el principal sospechoso del asesinato. El alcance de la medida.

Crimen de Coghlan: El juez pidió precisar la imputación contra Cristian Graf por el asesinato de Diego Fernández Lima

Alejandro Litvack, juez nacional en lo criminal y correccional, solicitó más precisiones al Ministerio Público Fiscal sobre la imputación contra Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández Lima, según informó La Nación en las últimas horas. El magistrado busca precisar los motivos del pedido y la base legal de la acusación contra el dueño de la casa de Coghlan, quien permanece detenido.

Luego de que el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación judicial, imputara a Cristian Graf como principal acusado por la muerte de Diego Fernández Lima, el juez a cargo devolvió el dictamen y solicitó mayores precisiones sobre la conducta y el delito por el que apuntan al sospechoso.

Cristian Graf, de 58 años, está acusado inicialmente por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, razón por la que fue citado para prestar declaración indagatoria. Por el momento, el hombre no dio su declaración.

La imputación sobre Cristian Graf está argumentada en que, según el fiscal, el acusado habría buscado silenciar el crimen de Diego Fernández Lima, para lo que practicó diversas maniobras con el propósito de encubrir la averiguación de la verdad una vez que se encontraron los restos óseos de la víctima.

Crimen de Coghlan: el abogado de Cristian Graf negó vinculación con Diego Fernández Lima

Cristian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández Lima, se presentó el lunes 11 de agosto en la Fiscalía y así se puso a disposición de la Justicia, pero no declaró porque no había sido solicitado, ya que no figuraba ni como acusado ni como testigo.

El abogado Martín Díaz, defensor de Graf, habló con la prensa y contó en qué situación está su defendido: «No puede quedar detenido por ningún tipo de imputación por la prescripción de la acción penal».

Además, el abogado indicó que Graf y la víctima no tenían relación: «No nos consta que haya algún tipo de amistad. Iban a la misma escuela como otros 300 chicos».