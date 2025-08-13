El abogado de Cristian Graf aseguró que el sospechoso «no tenía ninguna relación» con Fernández Lima

Este martes, Martín Díaz, abogado del principal sospechoso, habló con la prensa y le quitó responsabilidades al acusado. Mirá acá todo lo que dijo y enterate cómo sigue la causa.

El abogado de Cristian Graf aseguró que el sospechoso «no tenía ninguna relación» con Diego Fernández Lima

Este lunes, Cristian Graf, principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández Lima, se presentó en la Fiscalía y se puso a disposición de la Justicia. Sin embargo, no declaró porque no había sido solicitado, ya que no figuraba ni como acusado ni como testigo.

Luego del testimonio de seis testigos, el fiscal Martín López Perrando citó a Graf para que sea indagado por «encubrimiento agravado» y «supresión de evidencia«, por la actitud que tuvo el hombre al descubrir los restos.

Después de esta decisión judicial, el abogado Martín Díaz, defensor del acusado, habló con la prensa y contó en qué situación está Graf: «No puede quedar detenido por ningún tipo de imputación por la prescripción de la acción penal«.

Además, el letrado aseguró que el acusado y la víctima no tenían relación: «No nos consta que haya algún tipo de amistad«. Para argumentar su versión, mencionó que «iban a la misma escuela como otros 300 chicos«.

Crimen de Diego Fernández Lima: el fiscal pidió indagar a Graf por «encubrimiento»

Este martes, el fiscal Martín López Perrando realizó un dictamen en el que manifestó que, aunque no fue posible determinar la autoría del crimen, sí se comprobó que la víctima «fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita» Cristian Graf, el principal sospechoso.

Según el letrado, el hombre ejecutó «diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad«. A su vez, argumentó que realizó varias manifestaciones para «desviar la investigación con la inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de su/s autor/es» y que «buscó silenciar el crimen de Diego Fernández«.

El fiscal indicó que Graf «se mostró preocupado, temeroso de que la verdad saliera a la luz«, ya que le advirtió a los obreros que no cortaran un árbol cercano a la medianera. Además, luego del hallazgo de los restos, dio distintas explicaciones que demostraron «su conducta encubridora«.

López Perrando explicó que, a través de los testimonios, se comprobó «la existencia de un vínculo« entre la víctima y el acusado: eran «compañeros de colegio» y ambos compartían una «afición por las motos».

Para cerrar, el fiscal aseguró que «el nombrado conocía la existencia del cadáver en el fondo de su casa» y sostuvo que hay «indicios claros de voluntad de ocultamiento y entorpecimiento de la investigación«.