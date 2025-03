Graciela Alfano conducirá un programa en El Nueve: «Me gustan los desafíos» 

Graciela Alfano volvió a la cena con Mirtha Legrand luego de un tenso cruce en 2014 y además de contar algunas anécdotas, aprovechó para anunciar su nuevo trabajo en la televisión: confirmó que conducirá un programa diario en El Nueve, adelantando algunos detalles.

El programa que Graciela Alfano conducirá en El Nueve: hora y días de la programación

Invitada a La Noche de Mirtha (El Trece), la exvedette habló sobre su regreso a la televisión y contó: «Estoy muy contenta. A mí me gustan los desafíos, salir de mi zona de confort. Necesito algo que me de adrenalina, que me haga aprender».

«En los últimos años estuve de entrevistada, hablando de mí, y estaba un poco aburrida. Tengo interés en escuchar a otros, saber qué les pasa», reveló.

Sobre el programa, detalló: «Va a haber invitados, pero va a ser un magazine diario de 15:30 a 17 hs, se va a llamar Graciela a la tarde. Me va a acompañar Juani Velcoff, el hijo de Marisa Andino».

Su última vez en al televisión data de cuando fue panelista en Socios del Espectáculo (El Trece) en el 2022, de la mano de Rodrigo Lusicch y Adrián Pallares. Antes participó del equipo de Nosotros a la mañana con El Pollo Álvarez.

Como conductora, Graciela Alfano estuvo a cargo de «El gran Club» en 1988 junto a Víctor Laplace, «Graciela & Andrés» con Andrés Percivale en 1991. Luego, se hizo cargo de «El periscopio» en 1995-1996 y después pasó a «Graciela en América» en 1997. Su última vez fue como «conductora invitada» en Plan TV (El Trece) en 2013.

Graciela Alfano y Fer Palacio encendieron las redes con una publicidad para una tienda de ropa

La diva Graciela Alfano y Fer Palacio, el DJ de la Selección Argentina, han alimentado los rumores sobre su relación con una publicidad para una tienda de ropa. En los últimos días, se les había visto juntos en un auto, pero fue este viernes cuando realmente subieron la temperatura con una campaña publicitaria cargada de humor y picardía, justo a tiempo para San Valentín.

La consigna de la publicidad era clara: Graciela tenía que vestir a Fer Palacio para su cita del próximo 14 de febrero. Con su estilo característico, Alfano no dudó en comentar: «Fer es mi cita para este día de San Valentín, así que lo voy a vestir yo porque hasta ahora lo vistieron horrible.» Y añadió con un guiño, «Lo visto y después lo desvisto, por supuesto.»