Graciela Alfano vuelve a la mesa de Mirtha Legrand luego del escándalo en 2014 

Mirtha Legrand tendrá un cambio de día y horario con su programa, debido a la cadena nacional que dará Javier Milei el sábado desde las 21. Por lo tanto, la diva saldrá al aire el domingo 2 de marzo a las 21:30, y lo que más llama la atención es que convocó a su mesa a Graciela Alfano, con quien la legendaria conductora protagonizó un fuerte cruce hace diez años delante de cámaras.

Otro dato que entra dentro de la relación entre Mirtha y Graciela, es que sesde la producción de ML indicaron que Graciela Alfano llegó varios minutos tardes, sin embargo, esto fue desmentido por la diva de 72 años en una entrevista con LAM.

LAM en América TV

Tras cumplir 98 años, Mirtha Legrand ofrecerá una nueva cena televisiva a la que asistirán Julio Boca, Gerardo «Tato» Young, Hernán Drago, Pilar Rahola, y la mencionada Graciela Alfano.

El tenso conflicto entre Mirtha Legrand y Graciela Alfano

Todo comenzó cuando Mirtha, en pleno programa, le preguntó a Graciela Alfano sobre las supuestas prácticas de magia negra que habría realizado contra el fallecido diseñador Jorge Ibáñez. “Contestame, miráme y contestame. Me estás mirando de manera muy extraña”, insistió Legrand, mientras Alfano intentaba evadir la pregunta.

La entonces jurada de ShowMatch respondió con firmeza: “Como vos lo dijiste, hay que dejar a los muertos en paz”. Sin embargo, Mirtha no se dejó amedrentar: “No tiene nada que ver con lo que te estoy preguntando”. Alfano, visiblemente incómoda, replicó: “Sí, porque estamos hablando de un muerto”.

La discusión escaló cuando Mirtha insistió: “Te estoy preguntando si es verdad que le mandaste un vestido sucio”. Alfano, defendiéndose, respondió: “No me voy a rebajar a contestar esa pregunta”. Pero la conductora no se detuvo: “A mí me lo contó Ibáñez”. Ante la presión, Alfano estalló: “Lo dejé en manos de un abogado y no quiero saber nada”.