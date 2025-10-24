Graciela Alfano volvió a padecer culebrilla: “Ahora me agarró en la cara y es muy doloroso”

Graciela Alfano preocupó a sus seguidores al contar que atraviesa un nuevo brote de herpes zóster, también conocido como culebrilla, una infección viral que provoca dolor y erupciones en la piel.

Graciela Alfano: “Ya me puse la cintita roja, cualquier cosa con que se me vaya”

La actriz relató su experiencia durante el programa “Lape Club Social”, donde explicó que el virus volvió a afectarla, esta vez en el rostro: “Me dio un brote de herpes zóster. Ya había tenido esto en el cuerpo y ahora me agarró en la cara, es realmente muy doloroso”.

La artista señaló que el cuadro le causó fuertes molestias en los nervios faciales, uno de los síntomas más intensos de esta enfermedad: “Se pone bravo cuando te empiezan a doler los nervios faciales. A los que padecemos esto, les digo que es muy horrible, pero estoy fuera de peligro”, aclaró.

Pese al malestar, la actriz se mostró optimista y apeló a su característico humor para sobrellevar la situación: “Ya me puse la cintita roja, cualquier cosa con que se me vaya”, bromeó entre risas.

Graciela recordó que ya había atravesado un episodio similar años atrás, cuando el virus se manifestó en otra parte del cuerpo. En aquella ocasión, también había resaltado la importancia de mantener los controles médicos y de no subestimar los síntomas.

Qué es el herpes zóster, la enfermedad viral conocida como culebrilla

El herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela que puede presentarse en momentos de baja inmunidad o estrés.

Conocido popularmente como culebrilla, es una infección viral causada por el mismo virus que provoca la varicela. Luego de que una persona se recupera de la varicela, el virus puede permanecer latente en el sistema nervioso durante años y reactivarse más adelante, especialmente en momentos de estrés, fatiga o bajas defensas inmunológicas.

La enfermedad se manifiesta con dolor, ardor y erupciones en la piel, generalmente en forma de pequeñas ampollas agrupadas que siguen el recorrido de los nervios. Si bien no suele representar un riesgo grave, puede ser muy dolorosa y requiere tratamiento médico para aliviar los síntomas y evitar complicaciones.