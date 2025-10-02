Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa en el Festival de cine de la UBA

Graciela Borges, gran estrella del cine argentino, fue honrada con el recibimiento del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA) que se desarrolla desde el 1 al 8 de octubre.

El reconocimiento fue a razón de su larga trayectoria, que la posicionó como una indiscutida figura del cine argentino, marcando distintas épocas con sus icónicos personajes.

“Es un orgullo para la universidad reconocer a una figura que representa lo mejor de nuestro arte”, presentaron las autoridades de la UBA.

“Este reconocimiento es un regalo para mi alma”, agradeció la actriz, para luego dedicar el premio a su familia.

En la primera fila del aula magna de la Facultad de Arquitectura de la UBA se encontraban aplaudiendo Juan Cruz Bordeu y María Jesús, hijo y nieta de la actriz galardonada. Borges abandonó el escenario con una ovación a pie de los presentes, en lo que se consagró como una noche importante en el mundo del cine.

El evento, que tenía como protagonista a Graciela Borges, también contó con la presencia de otras grandes figuras del cine, como Mirtha Legrand y Susana Giménez, quienes presenciaron todo desde la primera fila.

También estuvieron allí Mercedes Morán, Gino Bogani, Cecilia Roth, Eleonora Balcarce, Lorena Meritano y Guillermo Pfening, entre otros.