Mirtha Legrand y Susana Giménez deslumbraron en los Martín Fierro: la particularidad de sus vestidos  

La alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025 volvió a reunir a las máximas figuras de la televisión argentina y, entre ellas, dos íconos fueron protagonistas indiscutibles de la noche: Susana Giménez y Mirtha Legrand. Ambas eligieron el plateado como color insignia y marcaron presencia con diseños brillantes, pensados al detalle.

El look de Susana Giménez para los premios Martín Fierro

Susana Giménez apostó por un vestido largo, cubierto de paillettes plateados. El modelo, de mangas largas y escote pronunciado, delinea la silueta y cae hasta el piso con un leve movimiento.

Como complemento, la diva llevó un collar con una esmeralda central en verde intenso, que se convirtió en el toque de color del conjunto. En cuanto al make up, optó por una base luminosa, labios en tonos nude y delineado negro en los ojos, mientras que su melena rubia se lució suelta con ondas suaves.

Susana Giménez en los Premios Martín Fierro.

El look de Mirtha Legrand para los premios Martín Fierro

Por su parte, Mirtha Legrand desfiló con un vestido de largo completo en un tono plateado claro con aplicaciones bordadas en forma de hojas brillantes. El diseño presenta un escote redondo con detalles transparentes y un trabajo artesanal de pedrería que recorre toda la pieza.

Para completar el estilismo, eligió zapatos metalizados, un clutch en el mismo tono y aros en forma de gota. El maquillaje siguió la misma línea: labios rosados, mejillas marcadas con rubor rosado y un delineado definido.

El pelo rubio platinado lo lució elegante con un brushing pulido y volumen en las puntas, al resaltar sus facciones.

Mirtha Legrand en los Premios Martín Fierro.

Ambas figuras demostraron, una vez más, que su presencia en la alfombra roja es un clásico. Con propuestas diferentes pero dentro de la misma paleta, se robaron todas las miradas y confirmaron que los destellos plateados fueron protagonistas de la noche.

¿Qué premio recibió Mirtha Legrand?

Mirtha Legrand recibió el premio a leyenda de la televisión y celebró: «Este es el número 42».

"Cuando dicen que le he dado la vida a esta profesión es cierto"



En los #MartinFierro2025, Mirtha Legrand recibió el premio a leyenda de la televisión y celebró: "Este es el número 42". pic.twitter.com/atT1uUHoku — Corta (@somoscorta) September 30, 2025

¿Qué premio ganó Susana Giménez?

Susana Giménez se quedó con el Martín Fierro 2025 en la categoría de Programa de Interés General por la temporada que tuvo lugar en Telefe el año anterior, entre el 22 de septiembre y 8 de diciembre de 2024.

Fue la trigésima tercera temporada del programa de la diva de los teléfonos, y es el Martín Fierro número 21 que obtiene, incluyendo el de Oro, el de Platino y el de Brillantes, y excluyendo los individuales que obtuvo su conductora a lo largo de su extensa trayectoria.