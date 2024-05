Gran Hermano: así reaccionó Furia a la eliminación de Mauro

Furia y Mauro se separaron luego de la última gala de eliminación de Gran Hermano. Ambos habían protagonizado una feroz pelea la semana pasada.

El joven que había ingresado a través del repechaje fue eliminado del certamen, algo que pareció afectar a Juliana, que por primera vez lloró dentro del reality.

Para desconcierto de muchos, quienes fueron pareja y luego protagonizaron una violenta pelea, finalmente se reconciliaron horas antes de la gala de eliminación. Desde entonces habían hecho campaña contra Emmanuel, algo que finalmente no tuvo efecto, detalló NA.

Mauro y Juliana tuvieron una romántica despedida el sábado por la noche, aunque no tenían en cuenta que al día siguiente se iban a enfrentar en el mano a mano final por la eliminación.

Allí, Furia se impuso para que el participante tenga que abandonar el reality. Y tras su salida, Juliana explotó en llanto en su habitación y junto a otros compañeros.

Insólita pregunta de Zoe en Gran Hermano

«No me gusta trabajar. No me gusta estudiar. A mi me gusta el show», había dicho Zoe en el casting antes de entrar a Gran Hermano. En ese contexto, en las últimas horas la joven hizo una insólita pregunta a sus compañeros de reality.

«¿Qué es el aguinaldo?», consultó Zoe. El planteo descolocó a los jugadores de la casa. Luego los integrantes de GH le explicaron los conceptos básicos del mundo laboral y la diferencia entre trabajar en relación de dependencia y ser autónomo.