Gran Hermano: Tamara Paganini volvió a aparecer y alarmó a sus seguidores, ¿qué le pasó?

Tamara Paganini fue una de las primeras finalistas de Gran Hermano y en estos tiempos, con la aparición de un programa violento y descontrolado a partir de un personaje patético como Furia volvió a aparecer seguido en los medios.

Pero hace unos días, subió un posteo a sus redes sociales que preocupó mucho a sus seguidores.

El posteo de Tamara que generó precupación

Tamara Paganini discutió en vivo con una panelista

La exparticipante de Gran Hermano, Tamara Paganini, protagonizó en vivo un momento de tensión, durante una entrevista. Tamara estaba siendo entrevistada en el programa Entrometidos e insultó a la panelista que estaba cuestionando lo que decía.

La mediática estaba defendiendo a Juliana “Furia” Scaglione que en más de una oportunidad usó a la palabra mogólico para descalificar a varios de sus compañeros. Cuando la locutora le comentó que no se puede usar ese término, Tamara arremetió contra ella y la trató de “pelotuda”.

La discusión que se estaba dando en el espacio conducido por Carlos Monti tenía que ver con algunos momentos agresivos en la actual edición de Gran Hermano. El panel planteaba que Furia tenía maneras de dirigirse a los demás que estaban mal. Tamara la defendía.

“Y si se refiere como mogólico a una persona, ¿qué pasa?”, planteó. “Está mal. Lo tenés que marcar. La palabra no se utiliza”, contestó Meli Vinci, ofuscada por el tema.

La locutora explicó varias veces que no hay que utilizar ese término y contó que su hermano tiene síndrome de Down. A Tamara no pareció importarle demasiado e insistió con el tema. “¿Vos te pensás que le importás a Gran Hermano, vos y tu hermano mogólico?”, lanzó la exjugadora del reality, de manera descalificadora.

