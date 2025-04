Gran Hermano: El tenso cruce entre Katia “La Tana” Fenocchio y Eugenia Ruiz  

Katia la Tana Fenocchio y Eugenia Ruiz protagonizaron un fuerte cruce en la casa de Gran Hermano tras la sorpresiva salida de Gisela, la prima de la Tana. Recordemos que la joven decidió abandonar el reality durante la madrugada del viernes tras discutir con su familiar.

¿Qué pasó entre Katia Fenocchio y Eugenia Ruiz en Gran Hermano?

Todo comenzó durante la cena, mientras que los jugadores elegían un familiar que preferían que abandonara Gran Hermano, en ese momento la Tana confesó: «La verdad es que estoy muy angustiada. No tengo ganas de hablar. Pero si tengo que elegir a alguien es a tu hermana». Al escucharla, Eugenia se rio, lo que causó que la joven se enojara aún más y le expresó: «Encima te reís. Esto va por vos, no por ella. Ayer se estaban riendo mientras mi prima lloraba».

Fuerte cruce entre Titi, la hermana de Eugenia, y La Tana#GranHermano pic.twitter.com/848C6aZhxA — TRONK (@TronkOficial) April 28, 2025

“Ni siquiera me pediste disculpas. Cuando te dicen algo que no te gusta te haces la víctima. Cerrá el orto”, continuó indignada Katia Fenocchio. Sin embargo, todo explotó cuando la rubia mencionó al hijo de Eugenia Ruiz, lo que causó que la pelea escale a los gritos y la Tana abandonará la mesa. Pero eso no fue todo, ya que antes de irse le gritó a su compañera «Pata Sucia».

El descargo de Catalina Gorostidi luego de que «El Villano» revelara que tiene HIV: «Nunca salí con él»

La ex Gran Hermano compartió un video en la red y aclaró que solo tuvo vínculo con el cantante cuando grabaron juntos un videoclip.

atalina Gorostidi rompió el silencio luego de que «El Villano» revelara que tiene HIV, y aclaró que nunca salió con él.

En marzo de 2024, la médica grabó un videoclip musical con el cantante y, a partir de eso, se rumoreó que tuvieron un fugaz romance.

Por este motivo, cuando El Villano contó mediante un video en la red que tiene HIV, se generó preocupación por Catalina Gorostidi y ella inmediatamente apareció a través de sus historias de Instagram.

«Paso por acá porque me están llegando millones de mensajes y quiero aclarar una sola cosa respecto a El Villano y la enfermedad que confesó que padece. Hay que respetarlo, tiene mucha valentía. Ojalá que esté bien, se lo deseo de todo corazón», introdujo la ex Gran Hermano.

«Yo nunca estuve con él, ni siquiera le llegué a dar un beso. Solamente hicimos un videoclip, que ahí me pareció un chico lindo, pero lo vi literalmente dos veces en mi vida. Nunca fue mi novio, nunca salí con él», siguió.

«Sí me decepcionó bastante cuando hizo una movida de marketing mientras yo estaba en la casa, pero nada más que eso. Yo estoy muy sana, tengo un montón de estudios porque entré a la casa y estuve internada en septiembre, así que estoy muy bien. No me jodan más», concluyó Catalina.