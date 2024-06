Gran Hermano está más cerca de la final y «Furia» buscó un nuevo aliado: «No te vamos a dejar morir»

Este domingo fue una noche diferente en Gran Hermano porque no hubo gala de eliminación, pero sí «Noche de Exs». Los ex participantes de ediciones pasadas tuvieron la oportunidad de debatir y ver cómo Juliana «Furia» se prepara para otra jugada con un nuevo aliado.

La casa está más que dividida. Por un lado están los tres «bros», más unidos que nunca en una batalla contra Juliana y por el otro, está «Furia» y Emmanuel en una segunda etapa de su reconciliación. Pero Darío, el único «nuevo jugador» que sobrevivió a las eliminaciones no se muestra aún como parte de un grupo, al menos hasta esta noche.

El jugador platense, tras ganarse el liderazgo se aseguró una semana más en la casa, y usó su beneficio para salvar a Nicolás de la placa, dejando a Bautista, Martín, Juliana y Emmanuel. Además eligió a Emmanuel como el próximo líder, si logra salvarse en la próxima gala de eliminación.

Esto generó ruido en los «bros» ya que para ellos ir juntos a las galas, es la mejor estrategia. Sin embargo para el grupo de Emmanuel y Juliana, la jugada de Darío despertó el interés de sumarlo como aliado.

«Te consideramos nuevo jugador en nuestro equipo, no se que te parece. Si querés jugar», le propuso la jugadora. A esto Darío respondió: «Coincido con Furia en algo, voy a ir contra Martin porque ya se ganó la casa y no por otra cosa. Yo particularmente voy porque creo que todos los que están acá se merecen ganar cosas importantes y él ya la ganó».

Luego de esto Juliana y Emmanuel le reiteraron: «Nosotros no te vamos a dejar morir, no te vamos a dejar en banda».

Por su lado Bautista se acercó a Darío para preguntarle por qué decidió sacar a Nicolás y Darío le respondió que fue por «estrategia». Lo que sumó un nuevo cuestionamiento por parte del jugador uruguayo sobre por qué no dejó que los tres «bros» se enfrentaran juntos a Juliana, y Darío fue contundente para responder: «a mi no me servía». Dejando entrever que su jugada no era apuntar hacia Juliana.

Cuándo será la gala de eliminación de Gran Hermano

Gran Hermano tiene una semana particular debido a que la producción decidió cambiar el día en el que se llevará a cabo la próxima gala de eliminación.

De esta manera, GH tendrá el lunes 17 de junio 2024 su próxima gala de eliminación. La medida responde a que este domingo se celebra el día del Padre y como mañana es feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Güemes, la producción se inclinó por posponer el programa decisivo.

Cabe recordar que el liderazgo de la semana en Gran Hermano estuvo a cargo de Darío y fue él quien definió la placa final. En ese contexto, los nominados esta semana son: Furia, Martín Ku, Emmanuel y Bautista.