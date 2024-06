Martín Ku y «Furia», enfrentados a los gritos por Marisol: la fuerte pelea que dividió a Gran Hermano

Las relaciones dentro de la casa de Gran Hermano están cada vez más calientes, considerando que los participantes se acercan a la final del reality de Telefe y todos quieren ganar. En ese contexto, Martín Ku, el participante de Viedma, y Juliana «Furia» tuvieron un fuerte cruce este miércoles por la noche, lo que afectó la calma de la competencia.

La pelea entre Martín Ku y «Furia» se desató en pleno debate por quién abandonaría la casa entre los familiares de los participantes, que comenzaron a despedirse el martes a la noche con la salida de Sofía, la hija de Darío.

En plena gala de nominación del miércoles, los participantes de Gran Hermano se reunieron para definir quiénes debían abandonar la casa, entre los familiares que entraron el lunes. En esa difícil negociación, Juliana «Furia» y Martín Ku, el participante de Viedma, discutieron por la permanencia de Marisol, la novia del «chino».

«A mi me mirán todos con buena cara» reprochó «Furia» a Martín Ku, haciendo referencia al ingreso de las personas externas a Gran Hermano y la supuesta información que ingresaron con su presencia. «Quiero que María se vaya, ni sé cómo se llama. Afuera, afuera. Harta de la gente falluta«, señaló la participante.

La mención de Marisol generó malestar en el participante de Viedma, quien llegó a levantarse de su asiento para enfrentar a «Furia». «Marisol no es falluta» le repitió en diversas oportunidades Martín Ku a la jugadora, en una conversación que fue creciendo en violencia.

FUERTE CRUCE DE JULIANA CONTRA MARTÍN POR INSULTAR A MARISOL



"Me mira con caras que no me gustan porque es una actriz del ojete, tiene envidida de quien soy […] ¡afuera! harta de las fallutas, estoy harta que vengan estas pendejas a mirarme con cara de orto"#GranHermano pic.twitter.com/uaiAHv9RwO