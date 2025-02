Gran Hermano: Furia regresa a la casa este lunes con los nuevos participantes 

Para agregarle tensión a la casa de Gran Hermano, este lunes por la noche Julia “Furia” Scaglione ingresará nuevamente a la casa más famosa del país. La participante que fue la más polémica de la anterior edición, confirmó su ingreso esta tarde y crece la expectativa por el rol que asumirá con los jugadores de esta temporada.

Su posible regreso a la casa, confirmado por el periodista Ángel de Brito, desató múltiples especulaciones en las redes sociales. Aún no se sabe con certeza en qué rol ingresará, pero las pistas apuntan a que su presencia generará un impacto inmediato en la dinámica del reality show.

Juliana «Furia» Scaglione ingresará a la casa de Gran Hermano

Además, este lunes 10 de febrero ingresarán ocho nuevos participantes a la casa sumado al ingreso de Juliana Scaglione, como también al ingreso de Delfina en lugar de Claudio Di Lorenzo, quien se mantiene en el centro de la conversación pública por su estado de salud.

Su paso por la casa estuvo marcado por una personalidad fuerte, estrategias agresivas y una legión de seguidores que la convirtió en una de las figuras más influyentes de la edición. Ahora, con su retorno confirmado, la pregunta es inevitable: ¿vuelve como jugadora o con otro rol?

En el programa Se Picó, emitido por el canal de streaming República Z, la propia Furia dejó entrever su vuelta de manera involuntaria cuando, al hablar sobre lo que diría a los jugadores, deslizó: “Eso sería cuando entre, Lau. Me lo voy a guardar”. Romina Uhrig, ex participante de GH, no tardó en notar el desliz y la interrumpió: “Pará, pará… dijiste ‘cuando entre’, te cacé, sinvergüenza”. Ante la evidencia, Furia confirmó: “Sí, sí… lo dije. AAAAAAHHH”.