Gran Hermano: la historia judicial que vuelve a salpicar a Andrea del Boca
La hija de la actriz presentó un pedido formal para modificar su DNI.
La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a poner el foco sobre aspectos de su vida privada que, durante un tiempo, habían quedado fuera de agenda, como los conflictos vinculados a Ricardo Biasotti, su expareja y padre de Anna del Boca.
A través de Puro Show, se recordó en distintos programas cuando Biasotti fue denunciado en 2019 por su propia hija, acusado de abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores.
El pasado judicial de Ricardo Biasotti vuelve a escena tras la participación de Andrea del Boca
Sin embargo, en 2023 la Justicia dictó su sobreseimiento definitivo y, a partir de ese fallo, se reactivaron versiones que señalaron a la actriz.
Además, Anna presentó un pedido formal para modificar su DNI, para dejar atrás el nombre Chiara, elegido por Biasotti, y también quitarse el apellido paterno.
Finalmente, Nancy Duré leyó al aire el mensaje atribuido a la joven, en el que dejó en claro que el cambio fue una decisión personal: “Yo ya tengo 25 años. Fue mi elección cambiar mi nombre. Elijo este dolor, pasado pisado”.
