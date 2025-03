Gran Hermano: Luciana Martínez incomodó a Bati con la intención de “divertirse”

En Gran Hermano se vivió un tenso momento luego de que el Big emita un comunicado por la actitud que tuvo Luciana Martínez con Santiago “Bati” Larrivey. Gran Hermano intervino con un comunicado porque el platense expresó sentirse acosado por la santacruceña en la casa, y se terminó enojando Ulises Apóstolo ante la exposición que hizo con él la bailarina.

Luciana Martínez dijo que la situación de acoso «fue solo un juego»

LUCIANA: "Mismo Ulises, por ahí que somos de la comunidad los dos, una se siente cómoda porque sabe que no va a haber falta de respeto"



ULISES: "No hablo del tema"



CHIARA: "Las personas se las respetan por ser personas, no tiene que ver con la comunidad"#GranHermano pic.twitter.com/MlXRxzMQE6 — TRONK (@TronkOficial) March 13, 2025

«Para mi fue un juego. No tengo una intención con Bati, solo divertirme», comentó Luciana al ser consultada por Santiago del Moro. Luego agregó: «Que me lo haya dicho me parece bien, de mi parte distancia, no hay enojo ni rencor. Me hubiese gustado que me llamen al confesionario y me consulten», sentenció.

«Es real sí, un juego. Pero ayer a la noche hubo un comentario elevado delante de otros y sumado a que varias veces dio vuelta la foto de mi compañero en la cama. Tengo la mejor con ella, pero sí seguía así no iba ya a tener la mejor. Por eso prefiero seguir con buena onda, como siempre, porque así me manejo en la vida», explicó Bati.

Del Moro preguntó si había otro compañero que se haya sentido incómodo por alguna actitud de Luciana y hubo un rotundo silencio como respuesta. El conductor de Telefe luego explicó que hizo esa consulta por una situación que vivió Lorenzo de Zuani con ella.

La santacruceña expresó que no le guardará rencor a Bati y sostuvo que le hubiese gustado que la llamen al confesionario para debatir esta situación, pero generó mucha incomodidad en Ulises cuando señaló que él es «de la comunidad», en alusión al movimiento LGBTQI+.

Ulises, que nunca habló de su identidad sexual, no quiso meterse en la discusión. Sin embargo, cuando Del Moro cerró su comunicación, fue a la sala de stream junto con Chiara Mancuso para criticar lo hecho por Luciana.

«No me meto en el tema y me dedico a otra cosa. Nada tengo que ver con ser o no comunidad. Luciana tiene que hacerse cargo», expresó el cordobés enojado.