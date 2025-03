Santi Maratea explicó por qué no organizó una colecta por Bahía Blanca: “¿No les da vergüenza?” 

Santiago Maratea respondió ante los cuestionamientos en redes sociales por su supuesta actitud pasiva frente a la situación que está viviendo la comunidad de Bahía Blanca. El influencer, conocido por sus colectas benéficas, explicó por qué en este caso en particular no convoca a juntar fondos para los afectados por las inundaciones en la ciudad bonaerense.

El motivo por el que Santiago Maratea no junta fondos para los inundados de Bahía Blanca

🔥 Santiago Maratea y su teoría sobre colectas: el agua complica más que el fuegohttps://t.co/7cvv5sTpVK pic.twitter.com/YDDNIOmV0D — Noticias Solidarias – 4 Años 🏆 ⚽ 🇦🇷 ⭐ ⭐ ⭐ (@notisolidaria) March 12, 2025

A través de sus redes sociales, el influencer explotó contra sus detractores. En un tono marcadamente agresivo, Maratea explicó, en primer lugar, que no tiene nada que ver con el actual gobierno de Javier Milei: “A las personas que me dicen ‘eh, Maratea, ahora que está Milei en el gobierno, ya no haces colectas’ les cuento que esta sería la quinta colecta que hago con Milei como presidente”.

Luego, apuntó directamente contra sus críticos: “Les pregunto a ustedes, ¿no les da vergüenza creerse que están denunciando, con aires de revolución, con tonos de lucha, que me están ‘desenmascarando’ a mí, que yo sería un ‘agente del poder’ en contra del kirchnerismo y en contra del pueblo y a favor de los poderosos y del gobierno oficialista?”.

Y agregó: “Están como en un brote, una película que se comen ustedes, donde ustedes son los héroes, luchadores y revolucionarios, pero por algo nada de lo que hacen ustedes cambia, ni el país, ni el mundo, porque no tienen idea de cómo luchar, no tienen idea de lo que es una revolución”.

No satisfecho con lo dicho, sumó más críticas contra sus detractores: “Se creen rebeldes y lo único que tienen de rebelde… es como ese tinte adolescente que los vuelve ridículos”.

Seguidamente, trató de dar una explicación de por qué en este caso -el de Bahía Blanca- es diferente al de otras acciones solidarias en la que convocó a la población a realizar un aporte económico.

“La idea de hacer una colecta para la gente de Bahía Blanca, obviamente que está, pero el problema es que cuando los afectados son tantas personas, es difícil organizar dónde juntar esa plata y a dónde destinar esa plata, porque es mucha gente la que está enfrentando muchos problemas distintos por estas inundaciones. Algo que se le parece es los incendios de Corrientes”, señaló el influencer.

Tratando de ampliar, Santi Maratea citó a la colecta que organizó por los incendios en la provincia de Córdoba: “Hace poco también hicimos una colecta por los incendios de Córdoba. Lo que tiene de sencillo, entre comillas, cuando es un incendio es que se ocupan los bomberos. Entonces vos juntás la plata en la cuenta de Mercado Pago de algún cuartel de bomberos de la zona. En este caso no hay, o sea, sí los bomberos están trabajando, pero no es lo mismo”.