Gran Hermano: Juan Pablo “Devi” abandonó la casa tras una impecable estrategia de los fandoms 

Este lunes 16 de junio, Juan Pablo “Devi”, el participante correntino, se convirtió en el sexto mejor jugador de esta edición de Gran Hermano al abandonar la casa tras una intensa gala de eliminación. Con un 61.3% de votos negativos frente al 38.7% de Selva Pérez, Devi no pudo resistir la presión de una estratégica alianza entre los fandoms de otros participantes.

Cuando se conoció la placa de nominados, los grupos de fans de Ulises, Tato y Luz no solo se organizaron para recolectar votos, sino que unieron fuerzas con un objetivo claro: sacar a Juan Pablo de la competencia. Esta alianza se gestó como respuesta a la estrategia de Devi en las últimas semanas, quien buscaba enfrentar a Tato y Ulises en un versus para debilitarlos. Sin embargo, esta jugada le salió cara al correntino.

La unión de los fandoms logró que Devi se convirtiera en el blanco principal de los votos negativos. Con un amplio margen frente a Selva Pérez, Juan Pablo abandonó la casa de Gran Hermano.

En una divertida dinámica dentro de la casa de Gran Hermano, los participantes Devi, Tato, Ulises y Luz se enfrentaron al desafío del «Ojo de Gran Hermano«. El juego, cargado de expectativa, consistía en que los concursantes pidieran a Gran Hermano que, mediante los movimientos de la cámara, señalara quién sería el próximo en abandonar la casa este lunes.

El juego es que al que sigue la cámara se va mañana y están como locos💀

Lvz a Santi: Pobrecito no, me muero si te vas, me muero 🫂



La cámara apuntó a JUAN PABLO al 9009 #GranHermano pic.twitter.com/MmUqWt2lwX