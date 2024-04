Gran Hermano: quién ganó la prueba del líder y qué beneficios tendrá

Gran Hermano canceló anoche su gala, aunque de todos modos se pudo seguir en vivo la definición de la prueba del líder que arrojó una nueva pareja al frente de la casa.

Como siempre, se trata de una prueba clave, que esta vez fue en parejas: los finalistas fueron Martín y Bautista y Virginia y Damián. Los vencedores ganaron la inmunidad y la posibilidad de modificar la placa de nominados.

El chino Martín y el uruguayo Bautista se quedaron con la prueba del líder. Ambos tendrán inmunidad y deberán el jueves modificar la placa de nominados, salvando a alguien y metiendo a un jugador.

Gran Hermano se prepara este miércoles para una nueva gala de nominación. Como de costumbre, la gala estará conducida por Santiago del Moro y se podrá seguir en vivo por Telefe desde las 22.30.

En las últimas horas se confirmó que se utilizó la fulminante pero aún no se conoce a quién fue dirigida.

Gran Hermano: se pelearon Cata y Emmanuel

Los participantes de Gran Hermano Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich están siendo acusados en las redes sociales de homofóbicos y clasistas luego de tener una fuerte pelea en la que se dijeron de todo.

En la cocina enfrente de el resto de los hermanitos, Emma increpó a Cata por haber afirmado que ella sacó a Rosina. «Yo no saqué a Rosina, sos un cara dura. Si me tengo que ir el domingo, me voy tranquila» respondió la medica ante la acusación del jugadora.

«Yo también, me voy contenta, porque soy esto» expresó el peluquero señalándose a si mismo.