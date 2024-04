Gran Hermano: Se pelearon Catalina y Emmanuel y estallaron las redes por los repudiables insultos

Los participantes de Gran Hermano Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich están siendo acusados en las redes de homofóbicos y clasistas luego de tener un fuerte pelea en la que se dijeron de todo.

En la cocina enfrente de el resto de los hermanitos Emma increpó a Cata por haber afirmado que ella sacó a Rosina. «Yo no saqué a Rosina, sos un cara dura. Si me tengo que ir el domingo, me voy tranquila» respondió la medica ante la acusación del jugadora.

«Yo también, me voy contenta, porque soy esto» expresó el peluquero señalándose a si mismo. «Ay, qué horror si sos eso» respondió ella. «Para vos es un horror, para mí soy divino. Soy icónica. Vos sí sos un horror, mala gente, mala persona»

«Pero vos hablas del físico de las personas, ella no estaba diciendo que sos un horror en sentido físico, que no se malinterprete» intervino Virginia, intentando calmar las aguas. «Todo esto que soy a ella le hace ruido» respondió Emmanuel.

«Aprende a pedir perdón. Hacete cargo de las cosas malas que hacés. Vos destilás mierd* y estás en esa vizcachera hablando mierd* de todos» continuó acusándola Vich. Ante esto Virginia volvió a intervenir para señalarle que la cosa que no es así, pero él insistió: «Yo he visto como ella se cag* de risa cuando me voy a fumar un pucho».

«No le expliques porque no te va a creer, se piensa que es el centro del universo y habla mierd* de Florencia, de Mauro, de todo el mundo. Es un falluto, un mentiroso, lo vota toda la casa porque es más lleva y trae que la mierd*» le dijo Catalina.

Los insultos que le podrían costar caro a Emmanuel y Catalina

En medio de la discusión ingresó Furia, con quién Gorostidi se encuentra fuertemente enemistada.»Date cuenta que te está usando para llegar a la final ella». Ante esto Vich afirmó que no le importaba.

«Después lloras todo el día porque sos un maric*n lleva y trae» dijo Catalina. Emmanuel le pidió que repitiera lo que dijo y ella lo hizo sin problemas. «Sos un maric*n lleva y trae, ¿o no? Vivís llorando, vivís llorando» repitió.

«Ella dice que no desestabiliza, ella vive desestabilizando la casa. Y vos lo sabés también, Emma» intervino nuevamente Virginia.

«¿No ves? Para ella soy un maric*n, un put* de mierda, no lo va a parar de decir jamás» se quejó el peluquero.»Vos siempre con la homofobia» se defendió ella. «Sí, sos una homofóbica de mierd*» volvió a acusarla.

«Y que te haga ruido, acéptalo, acéptalo. Cuando Mauro estaba llorando también le dijiste ‘maric*n de mierda» argumentó el participante. «Sí, fue una forma de decir…» se defendió la jugadora.

«Sos una maleducada. Ándate, maleducada. Acá no vamos a aguantar ninguna falta de respeto tuya, querida. Ubícate en tu palmera, ubícate en la palmera, loca. Ubícate en la palmera, ridícula» dijo Emmanuel. «Dale, dale, ya me ubiqué. Ya aprendí, mi vida. Dale, seguí» expresó Cata.

«Ubicate en la palmera. Te van a ubicar el domingo, te van a ubicar el domingo” refirió Vich a la gala de eliminación. «No hay ningún problema. Me voy con la frente en alto» respondió la médica.

«Sos una conventillera. Villera, eso es lo que sos” le gritó Emmanuel mientras Catalina quedó en shock. «Pero nadie tiene que aguantar nada» argumentó Virginia. «¿Pero sabes lo que me tengo que aguantar hace 4 meses?» cuestionó el «hermanito».

Los participantes ya habían tenido una discusión similar en la que ella le decía insultos homofóbicos. Dicha pelea produjo que los espectadores la voten para salir de la casa y fue eliminada. Sin embargo, reingresó en el repechaje.