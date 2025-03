Gran Hermano: revive la interna entre Juli Poggio y Coty Romero tras la publicación de su peluquero

Un nuevo capítulo de tensión entre ex participantes de Gran Hermano salió a la luz esta semana, esta vez con el peluquero de Juli Poggio como protagonista. Lo que comenzó como una denuncia de la influencer contra Pablo Vercellone, su estilista, por el supuesto uso indebido de su imagen, escaló rápidamente a un cruce que reavivó la histórica rivalidad entre Juli y Constanza «Coty» Romero.

Juli Poggio y Coty Romero nuevamente enfrentadas tras la publicación de su peluquero

Todo empezó cuando Juli Poggio utilizó sus redes sociales para acusar a Pablo de aprovecharse de su popularidad. «Editaba fotos y las utilizaba para hacer publicidad en sus redes sociales«, afirmó Pepe Ochoa luego de que la ex concursante, tildara al peluquero de «trucho y falso». Según Juli, el estilista, con quien había colaborado en algunas acciones, estaba utilizando su imagen sin permiso para promocionar su trabajo.

La respuesta de Pablo no se hizo esperar. En un descargo publicado en sus propias redes, el peluquero salió al cruce con un tono desafiante: «No mientas @poggiojulieta, ¿esto también es IA?». Luego, lanzó una bomba que involucró directamente a Coty Romero y a la propia Juli:

«Justo ella que el manager me mandó a bajar a Coty y Juliana sino que no lo suba. Luego de realizarle el trabajo me llamó la manager para pedirme que baje a Coty y a Juliana y yo soy solo un nexo para que otros emprendimientos las vean». Con un toque irónico, cerró su mensaje con una pregunta directa: «¿Es lindo meterse con el laburo de los demás? Po po gio?».

El comentario de Pablo no solo desmintió las acusaciones de Juli, sino que también sugirió una maniobra detrás de escena por parte del equipo de la influencer para evitar que otras figuras, como Coty Romero, fueran promocionadas junto a ella. Este detalle reavivó la conocida interna entre las dos ex participantes de Gran Hermano, quienes ya habían protagonizado roces durante y después del reality.