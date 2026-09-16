Gran Hermano: Yipio Pintos recibió una propuesta de casamiento antes de la gran final

La participante Yipio Pintos protagonizó uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano: Generación Dorada. A pocos días de la definición del reality, recibió la visita de su pareja, a quien llama cariñosamente “Chocolatito”, quien aprovechó el encuentro para sorprenderla con una propuesta de matrimonio frente a las cámaras.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el programa se encamina hacia su gran final después de más de seis meses de competencia, con Yipio Pintos y Solange Abraham como finalistas.

La sorpresa que recibió Yipio Pintos antes de la final de Gran Hermano

En una de las últimas emisiones, familiares, amigos y seres queridos ingresaron a la casa para acompañar a las participantes en la recta final. La visita dejó varios momentos cargados de emoción, aunque Yipio terminó convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la noche.

La participante uruguaya recibió a su pareja, “Chocolatito”, y a su hija Lara. También pudo reencontrarse con Andrea del Boca y La Maciel, dos de las personas con las que construyó un fuerte vínculo durante su paso por el reality.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando el encuentro estaba a punto de terminar.

“Chocolatito” le propuso matrimonio frente a las cámaras

Antes de abandonar la casa, la pareja de Yipio tomó la palabra y decidió ratificar públicamente su deseo de casarse con ella. Según explicó, ya se lo había propuesto anteriormente durante un show, pero esta vez quiso repetir el gesto ante las cámaras de Gran Hermano.

“Voy a aprovechar porque lo hice una vez, arriba de un show, y ahora sin anillo, pero enfrente de todas las cámaras y todas las personas, te quiero pedir si te querés casar conmigo”, expresó.

La reacción de Yipio fue inmediata. Entre gritos de alegría, respondió “acepto” y besó a su pareja, mientras quienes estaban presentes celebraban la propuesta.

Pero la finalista fue por más y, fiel a su estilo, le dejó una tarea para el tiempo que todavía permanecerá dentro del reality: comenzar a organizar la boda.

“Y más te vale que lo vayas organizando, porque cuando salga me quiero casar con La Nueva Escuela”, lanzó Yipio antes de despedirse.

El romántico momento llegó justo cuando Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus últimas horas, con Yipio y Solange preparándose para la definición que determinará quién se consagra ganadora de esta edición.