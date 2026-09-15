Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién quedó tercera y el escándalo que marcó la gala

Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos finalistas. La gala de este lunes dejó afuera de la competencia a Charlotte Caniggia, quien terminó en el tercer puesto, y definió el mano a mano entre Yisela «Yipio» Pintos y Solange «Sol» Abraham por el premio mayor.

La definición llegará este miércoles 16 de septiembre, cuando Santiago del Moro anuncie cuál de las dos participantes recibió más votos positivos del público y se convierte en la ganadora de esta edición del reality de Telefe.

La última eliminación, sin embargo, no pasó inadvertida. La despedida de Charlotte dejó al descubierto la fuerte rivalidad entre las dos finalistas, que protagonizaron un tenso intercambio apenas quedaron solas en la casa.

Charlotte Caniggia quedó tercera en Gran Hermano

La gala comenzó con las tres participantes que todavía permanecían en competencia: Charlotte Caniggia, Yipio Pintos y Sol Abraham.

Santiago del Moro anunció primero que Yipio se convertía en una de las dos finalistas. De esa manera, la última definición quedó entre Charlotte y Sol.

Finalmente, Charlotte fue la participante menos votada, con el 10,7% de los votos positivos, y debió abandonar la casa. De esta manera, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia terminó tercera y recibió 10 millones de pesos como premio por haber llegado hasta esa instancia.

Antes de salir, Charlotte agradeció el apoyo que recibió durante su paso por el programa y reconoció que no esperaba llegar tan lejos en la competencia.

También aprovechó sus últimos minutos dentro de la casa para manifestarle públicamente su apoyo a Yipio de cara a la final.

La despedida de Charlotte que generó tensión con Sol

La salida tuvo un momento incómodo cuando Charlotte se despidió especialmente de Yipio y le deseó suerte para la final.

Sol no dejó pasar la situación y le reclamó que también la saludara, un gesto que volvió a evidenciar las diferencias que marcaron la convivencia durante la recta final del reality.

Pero la tensión aumentó una vez que Charlotte abandonó definitivamente la casa.

Ya frente a frente y convertidas oficialmente en las dos últimas participantes, Yipio y Sol retomaron una discusión que arrastraban desde semanas anteriores.

Según reconstruyó Infobae, Sol hizo referencia al esperado «versus» entre ambas y Yipio respondió recordándole que anteriormente no había querido aceptarlo. El intercambio terminó con Abraham defendiendo su manera de jugar y pidiendo que la definición estuviera marcada por el juego y no por el enfrentamiento personal.

Yipio y Sol Abraham, frente a frente en la final de Gran Hermano

Con Charlotte afuera, Yipio Pintos y Sol Abraham quedaron como las únicas dos habitantes de la casa y ahora todo dependerá del voto positivo de los seguidores del programa.

Ambas llegan a la definición después de recorridos diferentes. Yipio atravesó dos instancias de mano a mano durante la competencia, mientras que Sol sobrevivió a cinco versus, la mayor cantidad entre los participantes de esta edición.

Además, Yipio ya tiene aseguradas dos viviendas prefabricadas: una obtenida anteriormente en un desafío y otra por haber alcanzado la instancia final.

Cuándo es la final de Gran Hermano y cuáles son los premios

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada será este miércoles 16 de septiembre, con Santiago del Moro al frente de la gala.

La participante que obtenga la mayor cantidad de votos positivos se llevará 70 millones de pesos, más los intereses generados en una billetera virtual y una vivienda. La segunda recibirá un premio de 20 millones de pesos.

La definición tendrá además un dato particular: Gran Hermano volverá a tener una mujer como ganadora después de 19 años. La última había sido Marianela Mirra, quien se consagró en la edición de 2007.

Así, después de la salida de Charlotte y de una gala marcada por los cruces, Yipio y Sol llegan enfrentadas al último programa de la temporada, con una rivalidad que promete atravesar la definición hasta el momento en que Del Moro anuncie quién se queda con Gran Hermano Generación Dorada.