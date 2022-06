Granata furiosa por un reconocimiento a L-Gante: «Le queda grande la palabra artista»

Amalia Granata estalló de furia luego de un reconocimiento a L-Gante. Días atrás, el cantante había utilizado sus redes sociales para informar que una empresa le había otorgado una mención especial en reconocimiento al esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura.

En ese contexto la diputada provincial explotó tras la noticia. “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra artista!”.

“Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mí son emergentes de una sociedad en decadencia”, agregó.

Al respecto, L-Gante subió una selfie a su historia de Instagram y escribió: “Gente, yo estoy en España. Al menos esta semana no me enfoco en atender lo que hablan de mí los dinosaurios de la televisión”.

Noticias Argentinas