Griselda Siciliani rompió el silencio sobre la infidelidad de Luciano Castro: “Yo ya sé quién es”

Este jueves, Griselda Siciliani habló por primera vez luego de que trascendiera que Luciano Castro le fue infiel durante un viaje a España realizado el año pasado, un episodio que volvió a colocar a la pareja en el centro de la escena mediática.

Según lo publicado por Primicias Ya, la actriz rompió el silencio en La mañana con Moria (El Trece), donde se mostró serena, reflexiva y lejos del escándalo, aunque confirmó el hecho que desató la polémica.

“Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, explicó Siciliani, marcando distancia emocional respecto del episodio.

En ese sentido, recordó que conoce a Castro desde hace más de dos décadas y remarcó que su elección de pareja es plenamente consciente. “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”, afirmó.

“Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”, agregó, dejando en claro el momento personal que atraviesa.

Sin embargo, reconoció que la exposición pública del tema le resultó incómoda. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, confesó.

El momento más incómodo tras conocerse la infidelidad

Siciliani también aclaró que no mantiene una relación abierta ni acuerdos fuera de lo convencional. “Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”, sostuvo.

Lo que más le molestó, según explicó, fue la difusión pública del episodio. “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”, reflexionó.

Con visible incomodidad, lanzó una frase contundente: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

Finalmente, confirmó que Castro le reconoció la veracidad del hecho y fue directa al describirlo: “Él me dijo que eso era cierto… No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, concluyó.

Con información de PrimiciasYa