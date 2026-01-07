Luciano Castro enfrentó las acusaciones de infidelidad y reafirmó su relación con Siciliani

En medio de los fuertes rumores de una infidelidad de parte del actor, Luciano Castro despejó las dudas de una posible separación con Griselda Siciliani con un video de sus románticas vacaciones en Brasil.

La pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Santa Caterina, ubicado en el municipio brasileño de Garopaba.

En las últimas horas, la panelista Fernanda Iglesias expuso un audio del actor invitando a salir a una mujer durante su paso por España. Aunque negó que el encuentro se haya concretado, informó que sí hubo un beso entre los involucrados.

Qué hizo Luciano Castro cuando salió a la luz su supuesto audio

El actor no emitió ningún comentario sobre el rumor, simplemente se limitó a compartir un video de sus vacaciones con Siciliani, reafirmando que su relación continua intacta.

“Estoy filmando”, dice Siciliani al principio del video.

En las imágenes, la pareja mostró las postales de la playa, salidas nocturnas y trekkings que realizaron juntos, dejando en claro que no se ven afectados por los comentarios de la prensa.