Escándalo con Luciano Castro: Flor Vigna publicó un video con fuertes indirectas tras el rumor de infidelidad

Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que Fernanda Iglesias revelara detalles de un presunto vínculo del actor con una joven en España, durante un viaje laboral realizado en noviembre.

La periodista, incluso, difundió en Puro Show un audio que el galán le habría enviado a la mujer, lo que avivó aún más las versiones de infidelidad a Griselda Siciliani.

El filoso mensaje de Flor Vigna tras rumores de infidelidad de Luciano Castro a Siciliani

En medio del revuelo, quien se expresó a través de las redes sociales fue Flor Vigna, ex novia de Castro y, a pocas horas de que estallara el escándalo, la artista compartió un video musical acompañado de una reflexión que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

“Este es uno de los temitas que hicimos en el campamento de música que organizó Guido Cardozo”, explicó Vigna en su posteo, tras lo cual, intentó despegarse de cualquier lectura personal: “No es nada personal con nadie, es solo jugar con un concepto que, a veces, jodemos con mis amigas, parodiándolo y ridiculizándolo un poco. La moraleja es aprender a amarse a uno mismo”.

Sin embargo, la letra de la canción alimentó las especulaciones. El tema arranca con frases filosas como: “Qué baja está la vara, me siento una tarada, haciendo casting para un amor… Chamullos de fantasma, princesos se rebajan, migajas en vez de un buen amor”, versos que muchos interpretaron como un claro dardo hacia Castro.

Tras la ruptura de Vigna y Castro en el verano de 2024 y luego de que el actor blanqueara su relación con Griselda Siciliani meses más tarde, el vínculo entre ambos no habría terminado en los mejores términos. Por eso, para muchos usuarios, el posteo de la cantante fue leído como una contundente indirecta dirigida a su ex, en medio de la polémica que lo rodea