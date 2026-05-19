Wanda Nara ganó el Martín Fierro y habló de su salud: “Tengo leucemia y elegí tratarme en Argentina”

Wanda Nara ganó el Martín Fierro de televisión como “Mejor conductora” y sorprendió con un discurso cargado de emoción, referencias a su vida personal y una fuerte reivindicación de Argentina, país donde aseguró que eligió tratar su enfermedad y criar a sus hijos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la empresaria y conductora se mostró visiblemente conmovida al recibir el premio y lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez: “¡Qué sorpresa, me quedé helada!”.

La distinción tuvo aún más impacto porque Wanda se impuso en una de las ternas más competitivas de la noche, frente a figuras como Moria Casán, Verónica Lozano y Georgina Barbarossa.

El emotivo discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro

“Es una terna increíble, admiro a todas las nominadas. Nosotras mismas descreemos cuando nos dicen que no podemos. Arranqué con unas zapatillas en mal estado y hoy estoy acá”, expresó la conductora arriba del escenario.

Además, agradeció la oportunidad de conducir en el prime time de la televisión argentina y apuntó contra las críticas que suelen recibir las mujeres en los medios.

“Tenemos una mirada muy dura hacia las mujeres que trabajan. Quiero dar el mensaje de que salgamos a hacer lo que nos gusta”, sostuvo.

Wanda habló de su salud y defendió a la medicina argentina

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia llegó cuando Wanda se refirió públicamente a su tratamiento médico y dejó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan acá. Tengo leucemia y elegí a médicos argentinos para hacer mi tratamiento”, afirmó emocionada.

La conductora cerró su discurso agradeciendo el acompañamiento de su entorno y reflexionó sobre su recorrido personal y profesional: “Este país me dio muchos amores, pero el más importante fue el amor propio”.