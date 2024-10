Guido Süller estuvo internado y preocupó a sus seguidores: «le recomiendo a todo el mundo que se lo haga»

El mediático Guido Süller dio de que hablar en las últimas horas, luego de subir unos vídeos y fotografías desde un hospital, hecho que preocupo a sus seguidores. Sin embargo, el hermano de Silvia dejó tranquilo a sus fanáticos apareciendo en el programa «Patria y Familia» de Luzu TV, donde aclaró que le pasó.

Por qué internaron a Guido Süller: El mediático tuvo que someterse a una colonoscopia y endoscopia

El famoso panelista asustó a sus seguidores de Instagram luego de subir unas imágenes desde un hospital. Sin embargo, inmediatamente aclaró que se encontraba bien: “Estoy bien. Mañana cuento qué me pasó y voy a Patria y Familia. Lo voy a decir en el programa, así se enteran de todo como siempre. Pero estoy bien”.

Las imágenes que subió Guido en su cuenta de Instagram

Al visitar el programa de Luzu TV, el mediático protagonizó un sketch donde simuló ser un psicólogo y luego se sentó en la mesa con sus compañeros. «Casi morís esta semana», dijo Lucas Spadafora, con su característico sentido del humor.

“La semana pasada, me empecé a sentir mal. Tenía problemas gastrointestinales, se me inflaba la panza y me dolía», contó Guido. «Entonces fui a la guardia del Hospital Austral y me dijeron que urgente me tenía que hacer una endoscopia. Es una practica muy habitual, sencilla, con anestesia«, continuó.

«El tema es ese fantasma que hay detrás de las endoscopias (…) la gente quedó asustada, todos conocen el caso porque se hizo muy público» comentó Süller, haciendo referencia al fallecimiento de la periodista Debora Perez Volpin luego de haberse sometido a dicho procedimiento.

«Pero por supuesto yo le recomiendo a todo el mundo que se lo haga porque es genial, te dicen si estás sano o enfermo», continuó. “Pasado eso, al mismo tiempo me hice una colonoscopia. Les recomiendo que también se lo hagan porque no sentí absolutamente nada. Estaba totalmente dormido», detalló y luego bromeó sobre los pasos previos al proceso, como tomar 4 litros de laxantes.

Süller no dio más detalles sobre su salud ya que esperará los resultados de los análisis, pero aseguró que no hay nada de que preocuparse.