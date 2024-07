Guillermina Valdés: “Con Joaquín Furriel no funcionamos como pareja”

Guillermina Valdés salió durante unos meses con Joaquín Furriel y se mostraron muy enamorados compartiendo salidas y viajes al exterior. Sin embargo, la relación duró muy poco y la modelo y empresaria no descarta la posibilidad de enamorarse de un hombre que no sea conocido ya que entre sus parejas estuvieron también Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli.

Durante una entrevista con LAM, Guillermina dijo que no hubo pelea con el actor, simplemente se dieron cuenta que no funcionaban como pareja: “Nos separamos. No quiere decir que no tengamos un vínculo lindo. Las parejas a veces suceden y a veces no. No voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando… Lo re quiero, es un amor de persona. No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera”.

Sobre la posibilidad de enamorarse de un hombre que no pertenezca al ambiente artístico, reveló que intentó después de cada separación, pero no lo logró: “Puede ser, sí. No voy a decir que me gustaría, porque las cosas me interpelan, suceden, me llegan, me atraviesan. Yo no busco”.

La modelo contó que está enfocada en sus hijos y en su trabajo en la venta de sus cremas y zapatos, pero además se encuentra escribiendo un libro autobiográfico que lo nota “picante”, por lo que no descarta la idea de ficcionarlo.

Según Guillermina Valdés estos son los motivos que los llevaron a separarse

“Me dijo que se estaban conociendo y aprovecharon todos los momentitos que pudieron estar juntos, pero me contó que no funcionaron como pareja”, dijo sobre la verdadera razón de la ruptura. “Me dijo ‘Lo re quiero y voy a hablar siempre bien de él, pero ¿viste cuando te estás conociendo con alguien y no funciona?’”.

Según información que compartió la periodista, la pareja estaría separada desde “hace 20 días” y que la separación fue “con armonía”.