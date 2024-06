Guillermina Valdés y Joaquín Furriel se separaron tras un año de noviazgo: ¿Cuáles fueron las razones?

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés dieron fin a su relación a poco de cumplir un año en pareja. Ángel de Brito y Fernanda Iglesias detallaron las razones de la ruptura en LAM.

“Se terminó esta pareja. Muy linda pareja”, lanzó De Brito a lo que su colega Iglesias agregó que mantuvo una charla con Guillermina: “Le dije que no la veía hacía mucho en las redes con Joaquín y me llamó”.

“Me aclaró bien lo que había pasado. Me dijo que tuvieron un año hermoso y que no fue por discordia o por la distancia porque él está trabajando en España”, aclaró Iglesias, que contó que Valdés visitó al actor en Europa.

Según Guillermina Valdés estos son los motivos que los llevaron a separarse

“Me dijo que se estaban conociendo y aprovecharon todos los momentitos que pudieron estar juntos, pero me contó que no funcionaron como pareja”, dijo sobre la verdadera razón de la ruptura. “Me dijo ‘Lo re quiero y voy a hablar siempre bien de él, pero ¿viste cuando te estás conociendo con alguien y no funciona?’”.

Según información que compartió la periodista, la pareja estaría separada desde “hace 20 días” y que la separación fue “con armonía”.