Guillermina Valdés reveló la receta del “caldo de huesos» que toma todos los días

Guillermina Valdés mostró en sus redes que toma a diario “caldo de huesos” y, explicó los beneficios de la preparación en su cuenta de Instagram y aclaró algunas dudas de sus seguidores.

“Veo que el caldo de huesos circuló bastante y me están preguntando si lo que flota en ese caldo, que no se ve tan lindo, son pedazos de hueso… ¡No! Hay que colarlo”, explicó, contundente.

Sobre los ingredientes que lleva este caldo, la modelo aclaró que no son huesos los que ven flotando en el centro. Tras colar el caldo, para que no le queden los huesos, Guillermina dijo que le pone otros ingredientes: “Le pongo quinoa y huevo revuelto. Pero no quiero que piensen que me estoy comiendo los huesos. Me alegra que se interesen tanto sobre el tema”, cerró, entre risas.

Qué es y como se hace el caldo de huesos que toma Guillermina Valdés

El caldo de huesos es una infusión a base de huesos de distintos animales que se hace con carne de vaca, cerdo, pollo o mezcla de todos o algunos de ellos. Es muy fácil de preparar, que además despierta mucho interés por su gran sabor, ya que puede ser base de muchas preparaciones.

Se trata de un plato tradicional que solía preparase en todas las casas desde siempre, una costumbre que se está perdiendo por utilizar cada vez más seguido caldos industriales envasados.

Caldo de huesos de pollo, Ingredientes:

4 carcasas de pollo

4 alitas de pollo

1 puerro

1 nabo blanco

2 cebollas de verdeo

2 zanahorias

Pimienta negra en Grano

1 hoja de laurel

Tomillo y romero fresco

Procedimiento: colocar en el horno las carcasas y las alitas de pollo, cocinar hasta dorar. Luego llevar a una olla de cocimiento lento, con agua, con los demás ingredientes y cocinar a fuego bajo, la mayor cantidad de tiempo posible. Lo ideal es hacerlo en una olla a presión. El punto ideal es cuándo se empieza a gelatinizar.

Una vez pasado el tiempo dejar enfriar y colar.