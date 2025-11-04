Guillermina Valdés tomó medidas de seguridad para proteger a su hijo tras las amenazas a Juanita Tinelli

El entorno de la familia Tinelli atraviesa momentos de máxima tensión, ya que, luego de que Juanita Tinelli denunciara haber recibido amenazas de muerte, la situación se volvió aún más delicada y obligó a que cada integrante del clan tomara sus propias precauciones.

Guillermina Valdés refuerza la seguridad de su hijo

En ese contexto, Guillermina Valdés, ex pareja de Marcelo Tinelli y madre de Lorenzo, el hijo menor del conductor, habría decidido implementar medidas especiales de seguridad para proteger al niño de 11 años.

La información fue revelada por Angie Balbiani en el programa Puro Show (América), donde detalló: “Me dicen del círculo de Guillermina que ella va a tomar medidas de seguridad con su hijo. Está tomando precauciones por Lolo”.

Según contó la periodista, la empresaria se mostró preocupada por el nivel de exposición que alcanzó el caso y por las repercusiones que generó la denuncia de Juanita, quien días atrás recibió un botón antipánico y custodia policial.

Si bien Marcelo Tinelli no hizo declaraciones públicas sobre las medidas de Guillermina, el tema se volvió central entre los allegados a la familia.

Silencio y preocupación: la reacción de Guillermina Valdés ante la crisis en la familia Tinelli

En Puro Show explicaron que Valdés prefiere mantener un perfil bajo, pero que la prioridad es resguardar la integridad emocional y física de su hijo.

“Más allá de que Guillermina no recibió ninguna amenaza directa, lo más fuerte fue el descargo de Juanita hacia su padre. Ella dijo que lo ama, pero que no está de acuerdo con muchas cosas que hace”, ampliaron en el ciclo.

El conflicto, que estalló tras la denuncia pública de la joven de 22 años, no sólo expuso una interna familiar sin precedentes, sino que también generó un efecto dominó en el resto de los Tinelli, que comenzaron a reforzar su seguridad.

Mientras la Justicia investiga el origen de las amenazas y los medios siguen de cerca el caso, la familia Tinelli continúa lidiando con un vendaval mediático que puso a todos sus miembros en el centro de la escena.

Por ahora, Guillermina Valdés mantiene silencio público, enfocada en su hijo y en evitar que Lorenzo quede expuesto al conflicto: “Ella está concentrada en su rol de madre y quiere proteger a Lolo de todo este caos”.