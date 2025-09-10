Juanita Tinelli tiene nuevo novio: confirmó su relación con Bautista Cuina

Juanita Tinelli volvió a apostar por el amor tras su abrupta separación del polista Camilo “Jeta” Castagnola, tras rumores de una infidelidad de parte de él. La modelo confirmó que está en pareja a través de un tierno posteo en sus redes sociales

Quién es Bautista Cuina, el nuevo novio de Juanita Tinelli

Juanita sorprendió a todos al publicar una foto en sus redes sociales junto a un hombre en su detrás, demostrando la complicidad entre ellos. Su nuevo novio se llama Bautista Cuina y es estudiante de Administración de Empresas en una universidad privada, e hijo de un importante empresario que lidera una reconocida cadena de electrodomésticos.

En otra fotografía aún más romántica que fue compartida por su novio, la pareja se mostró muy enamorada, compartiendo un abrazo entre ellos.

Según trascendió, la modelo y Cuina iniciaron un romance hace ya dos meses y desde entonces, son inseparables.