Guillermo Francella volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la cartelera teatral de Buenos Aires con Desde el jardín, una propuesta que combina comedia, sátira política y una historia tan disparatada como reflexiva. En esta oportunidad, el reconocido actor argentino se aleja de sus personajes más populares para interpretar a Chance Gardiner, un jardinero estadounidense que, sin proponérselo, termina involucrado en las altas esferas del poder.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la obra se presenta en el teatro Metropólitan de la calle Corrientes, bajo la dirección de Marcos Carnevale, y cuenta con las actuaciones de Andrea Frigerio y Martín Seefeld. Ambientada en los Estados Unidos de los años 80, la historia recupera un clásico de la literatura y el cine para plantear preguntas que mantienen una sorprendente actualidad.

De qué trata Desde el jardín, la obra que protagoniza Guillermo Francella

En Desde el jardín, Guillermo Francella interpreta a Chance Gardiner, un hombre que pasó toda su vida aislado del mundo exterior.

Criado en la mansión de un millonario benefactor, Chance no sabe leer ni escribir. Sus únicos conocimientos provienen del cuidado de las plantas y de la televisión, que representa su principal contacto con la realidad.

Sin embargo, todo cambia cuando muere el dueño de la propiedad y el jardinero debe abandonar la casa.

Por primera vez, Chance se enfrenta a una sociedad que desconoce por completo. Su ingenuidad, sus respuestas literales y su particular manera de observar el mundo lo llevan a protagonizar una serie de situaciones inesperadas.

El destino lo cruza con Eva, una mujer de la alta sociedad interpretada por Andrea Frigerio, quien decide recibirlo en su hogar junto a su esposo Ben, un poderoso empresario que atraviesa una enfermedad terminal.

A partir de ese encuentro, la vida del jardinero cambia radicalmente.

Sus comentarios sencillos sobre las plantas y las estaciones del año comienzan a ser interpretados como profundas reflexiones sobre la economía, la política y el futuro del país.

Sin tener conocimientos políticos ni formación académica, Chance termina convertido en una figura admirada por personas influyentes.

Guillermo Francella y una comedia que también habla de política y poder

Aunque la historia está ambientada en los Estados Unidos de los años 80, Desde el jardín propone una mirada que dialoga con la actualidad.

La obra explora cómo se construyen las figuras públicas, qué papel cumplen los medios de comunicación y de qué manera una persona puede alcanzar notoriedad sin contar con conocimientos específicos.

El personaje de Francella representa la inocencia frente a un mundo atravesado por intereses políticos, económicos y sociales.

Su forma de hablar, siempre sencilla y literal, es interpretada por quienes lo rodean como una muestra de inteligencia extraordinaria.

Así, la comedia plantea una reflexión sobre la percepción pública, la influencia de los medios y los mecanismos que permiten construir liderazgos.

La historia está basada en la novela publicada en 1971 por el escritor polaco-estadounidense Jerzy Kosinski, que también inspiró la reconocida película de 1979 protagonizada por Peter Sellers.

Una escenografía que recrea Nueva York en plena calle Corrientes

Uno de los aspectos destacados de la producción es su puesta en escena.

El diseño escenográfico está a cargo de Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estevez, quienes desarrollaron una propuesta que permite trasladar al público por distintos espacios de la historia.

Entre los recursos más llamativos aparece medio automóvil en movimiento sobre el escenario, utilizado para recrear el tránsito y el ritmo de las calles de Nueva York.

La iluminación también cumple un papel importante, con cambios que acompañan el paso de los espacios íntimos de la mansión a la intensidad de la ciudad.

La propuesta busca que los espectadores se sumerjan en el universo de Chance Gardiner y acompañen su transformación a medida que descubre un mundo completamente desconocido.

Quiénes acompañan a Guillermo Francella en Desde el jardín

Además de Francella, la obra reúne a reconocidos actores del teatro y la televisión argentina.

Andrea Frigerio interpreta a Eva, la mujer que introduce al protagonista en un ambiente social completamente diferente al que conoce.

Martín Seefeld también forma parte del elenco y asume un papel vinculado con el poder político.

El reparto se completa con:

Daniel Miglioranza.

Edgardo Moreira.

Diego Jaraz.

Carla Pandolfi.

Horacio Erman.

Mayra Homar.

La dirección está a cargo de Marcos Carnevale, mientras que Adrián Suar participa en la producción del espectáculo.

Dónde ver Desde el jardín, la obra de Guillermo Francella en Buenos Aires

Desde el jardín se presenta de viernes a domingo en el teatro Metropólitan, ubicado sobre la avenida Corrientes, uno de los principales corredores teatrales de Buenos Aires.

La producción se posiciona entre las propuestas destacadas del circuito comercial porteño y ofrece una oportunidad para ver a Guillermo Francella en un registro que combina humor, ingenuidad y crítica social.

Con una historia que nació hace más de cinco décadas, la obra demuestra cómo ciertos temas mantienen su vigencia: la construcción de la fama, el poder de los medios y la distancia entre las apariencias y la realidad.

Una comedia que invita a reírse de situaciones absurdas, pero también a reflexionar sobre el mundo actual.