Patagonia Biotech Experience, una experiencia interactiva y sensorial realizada en el Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera (Creltec). Foto: gentileza

¿Qué tienen en común una cerveza elaborada con levaduras patagónicas, un ingrediente cosmético antioxidante, un alimento fermentado y las futuras tecnologías para explorar el espacio? Todos parten de la investigación biotecnológica que se desarrolla en Bariloche.

Ese fue el eje que atravesó Patagonia Biotech Experience, una experiencia interactiva y sensorial realizada en el Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera (Creltec), organizada por el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (Ipatec) que depende del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue y, la Fundación Creltec.

La actividad se desarrolló como evento satélite de BioArgentina 2026, el encuentro organizado por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), que este año tuvo como sede a Bariloche. Fue la primera edición en en la Patagonia. La propuesta incluyó conferencias y permitió promover el intercambio entre científicos y empresas, a través de rondas de negocios hacia los laboratorios donde se originan y desarrollan nuevas tecnologías.

Patagonia Biotech Experience, una experiencia interactiva y sensorial realizada en el Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera (Creltec). Foto: gentileza

La Patagonia como fuente de biodiversidad y oportunidades

La experiencia sensorial comenzó con una presentación sobre el potencial de la biodiversidad microbiana de la Patagonia y continuó con un recorrido por los laboratorios del Ipatec, donde se mostró cómo los investigadores descubren, identifican, estudian y conservan microorganismos provenientes de distintos ambientes naturales.

El instituto dispone de una variada colección de levaduras ambientales, que constituye una plataforma para investigar su biodiversidad y explorar aplicaciones en industrias como la alimentaria, cervecera, cosmética y acuícola.

Uno de los casos emblemáticos es el descubrimiento de Saccharomyces eubayanus, una levadura aislada en los bosques patagónicos en 2011 y reconocida como progenitora de las levaduras utilizadas para elaborar cerveza lager. Este hallazgo abrió nuevas oportunidades de investigación y transferencia tecnológica, incluyendo desarrollos con empresas cerveceras y productores de otras bebidas y alimentos fermentados.

Patagonia Biotech Experience, una experiencia interactiva y sensorial realizada en el Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera (Creltec). Foto: gentileza

De los laboratorios a los productos y las empresas

Otra etapa del recorrido se centró en cómo los microorganismos pueden utilizarse para desarrollar nuevos productos y en los desafíos de llevar una tecnología desde la escala de laboratorio hasta su producción industrial.

Los participantes conocieron la infraestructura de fermentación y los equipos utilizados para investigar, optimizar y escalar procesos biotecnológicos, una etapa fundamental para que los resultados científicos puedan convertirse en productos comercializables.

También se presentó el caso de BioH41, una startup biotecnológica surgida a partir de investigaciones desarrolladas en el Ipatec. Así, se desarrollan ingredientes innovadores para la industria cosmética basados en compuestos naturales producidos por levaduras.

Entre los microorganismos estudiados se encuentra Phaffia rhodozyma, productora de astaxantina, un pigmento antioxidante de gran interés para distintas industrias. Las investigaciones lograron identificar compuestos con propiedades fotoprotectoras, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de ingredientes cosméticos.

La experiencia permitió mostrar una cadena de innovación que comienza con el descubrimiento de microorganismos en la naturaleza y puede culminar en nuevas tecnologías, productos y empresas de base científica.

Patagonia Biotech Experience, una experiencia interactiva y sensorial realizada en el Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera (Creltec). Foto: gentileza

Cuando la ciencia también se puede degustar

Durante el Patagonia Biotech Experience, en el laboratorio sensorial, los participantes experimentaron cómo las levaduras contribuyen a generar aromas, sabores y otras características de los productos fermentados. La actividad permitió comprender el papel de estos microorganismos en la elaboración de alimentos y bebidas, una de las aplicaciones biotecnológicas más antiguas de la humanidad.

El chef Pedro Martinet presentó un almuerzo temático que combinó ciencia y gastronomía, con una propuesta inspirada en desarrollos biotecnológicos y materias primas regionales. Esta propuesta, sponsoreada por el gobierno de Río Negro, incluyó elaboraciones de panadería asociadas a desarrollos con levaduras, preparaciones con trucha patagónica y aplicaciones gastronómicas de fermentaciones, extractos de levadura y compuestos de interés biotecnológico, como los carotenoides.

Patagonia Biotech Experience, una experiencia interactiva y sensorial realizada en el Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera (Creltec). Foto: gentileza

Las bebidas también formaron parte de esta demostración de ciencia aplicada: se presentaron cervezas elaboradas con levaduras patagónicas, whisky vinculado a desarrollos fermentativos regionales y kombucha, entre otras.

Más que una degustación convencional, el objetivo fue mostrar que la investigación científica puede generar nuevos ingredientes, procesos, alimentos y bebidas, conectando el conocimiento desarrollado en instituciones públicas con emprendimientos y empresas del sector productivo.

Esta dimensión gastronómica permitió reunir en una misma experiencia a científicos, tecnólogos, productores y consumidores, y mostrar de manera concreta cómo la biotecnología puede agregar valor a los recursos de la región.

Patagonia Biotech Experience, una experiencia interactiva y sensorial realizada en el Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera (Creltec). Foto: gentileza

Del mundo microscópico a la exploración espacial

La experiencia incorporó además una exposición de astrofotografía del investigador Martín Moliné, que sirvió como conexión entre el estudio de la vida microscópica y la exploración de nuevos ambientes.

El cierre incluyó un espacio de intercambio sobre los desafíos futuros de la biotecnología y sus posibles aplicaciones en contextos extremos, incluida la exploración espacial.

Con la participación de Ipatec e Invap, el debate propuso pensar cómo las capacidades científicas y tecnológicas desarrolladas en Bariloche pueden contribuir a nuevos campos de investigación e innovación. Lynn van Broock, de la Gerencia de Asuntos Espaciales de Invap, participó de esta presentación.

“La realización de BioArgentina 2026 en Bariloche representó una oportunidad para visibilizar capacidades que ya existen en la región y promover contactos con actores del ecosistema biotecnológico nacional”, indicaron los organizadores de Patagonia Biotech Experience.

En tanto, esta experiencia satélite “complementó esa iniciativa mediante un acercamiento directo a la infraestructura científica, las plataformas tecnológicas y los emprendimientos surgidos de la investigación”.