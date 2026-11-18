El intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recorrieron el inicio de las obras de infraestructura en Auca Mahuida, en la ciudad de Neuquén. (Foto: gentileza)

La Municipalidad de Neuquén comenzó las obras de cordón cuneta, desagües pluviales y tendido eléctrico en Auca Mahuida, un sector de la ciudad donde viven 110 familias. La inversión municipal inicial es de 2.000 millones de pesos, unos 1,27 millones de dólares al tipo de cambio oficial del Banco Nación para la venta ($ 1.575).

El intendente Mariano Gaido anunció que en enero se licitará además la obra de gas. El objetivo es completar toda la infraestructura básica en este y otros sectores de la ciudad.

“Es un programa de obras que estamos haciendo en toda la ciudad. En enero comenzaremos con el gas en Auca Mahuida como hemos hecho en barrios con más de 20 años como La Familia, Peumayén y 26 de agosto con nuestro Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat y con la Provincia”, destacó el intendente.

Gaido remarcó que “creemos que tenemos que estar en todos los barrios de la ciudad. Tenemos un compromiso desde el primer día y en enero completaremos el gas para que en el invierno Auca Mahuida tenga todos los servicios”.

Qué obras se hacen en Auca Mahuida y cuánto tiempo llevarán

Los trabajos los ejecuta el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Incluyen 1.600 metros lineales de cordón cuneta, un sistema de entubamiento de desagües pluviales y la instalación de la red eléctrica.

El plazo de ejecución previsto es de seis meses. La inversión equivale a más de 18 millones de pesos por cada una de las 110 familias del sector, y la obra de gas que se licitará en enero completará la infraestructura básica.

El plan de la Municipalidad para llevar servicios básicos a todos los barrios de Neuquén

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que estas intervenciones forman parte de un plan sostenido. Su objetivo es llevar servicios esenciales a los sectores de la ciudad que históricamente estuvieron postergados.

“Es un sector de la ciudad que durante 25 años estuvo esperando obras fundamentales. Nosotros arrancamos a través del IMUH con la primera obra del agua, después avanzamos con cloacas y muros de contención y ahora lo estamos haciendo con cordones cuneta, pluviales y la obra eléctrica”, explicó.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, señaló que la meta del municipio es completar en un año y medio los servicios básicos en todos los barrios de la ciudad. (Foto: gentileza)

Pasqualini señaló también que la meta del municipio es completar en un año y medio los servicios básicos en todos los barrios de Neuquén. “Cuando llegamos a la ciudad teníamos 24 asentamientos informales que no tenían servicios. Llevamos 23 regularizados y ahora también estamos avanzando, bajo convenio con el Gobierno provincial, en sectores como 2 de Mayo, 7 de Mayo, Nueva Jerusalén y Peumayén”, detalló.

Por qué es compleja la obra en el borde de la barda

El presidente del IMUH, Marco Zapata, explicó que las obras tienen una complejidad técnica particular por la geografía del sector, ubicado en el borde de una barda. “Tenemos más de 30 metros de diferencia de altura en menos de 300 metros, lo que hace que tengamos que utilizar columnas de mucha más altura para que los conductores eléctricos no queden a nivel de las viviendas”, precisó.

Ese desnivel equivale a la altura de un edificio de unos diez pisos. Por eso el sistema pluvial deberá captar y conducir una importante cantidad de agua que baja desde la barda, con cordones cuneta, sumideros y un entubamiento que conectará con el sistema existente sobre calle Colón.

“Es una obra compleja, no solamente por la geografía, sino también porque en el lugar viven familias. Todas las intervenciones que se realizan en sectores habitados tienen una complejidad diferente, porque al mismo tiempo que trabajan las máquinas pesadas circulan chicos y animales”, señaló Zapata.

“He visto las cosas que se han hecho y las que se están haciendo y vemos que cada cosa que se promete, se cumple”, expresó una vecina del barrio. “Antes no teníamos nada y ahora el barrio está hermoso”, finalizó.