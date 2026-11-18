El Gobierno confirmó una suba del 2,20% en los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad. La actualización corresponde a noviembre de 2026 y alcanza a los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

El Gobierno aumentó las prestaciones por discapacidad

La medida fue formalizada mediante la Resolución 3715/2026, publicada en el Boletín Oficial. El documento detalla que el incremento se aplica sin distinciones entre las diferentes modalidades incluidas en el nomenclador nacional y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

El ajuste rige sobre los montos vigentes del mes pasado, que ya habían registrado un alza del 1,90%. Aquella corrección previa fue dispuesta por la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos a partir de la inflación de septiembre.

La resolución señala que el esquema se enmarca en la Ley 24.901, normativa que creó este régimen de cobertura integral. Además de la pauta general, la Secretaría Nacional de Discapacidad ratificó un adicional del 20% por zona desfavorable para los servicios brindados en las provincias patagónicas.

Cómo quedaron los valores actualizados

En el anexo de la resolución se detalla los nuevos aranceles según categorías y modalidades. Entre los principales valores vigentes desde noviembre figuran:

Centro de Día con jornada doble: categoría A, $1.166.692,96. Categoría B, $979.967,23. Categoría C, $746.193,92.

categoría A, $1.166.692,96. Categoría B, $979.967,23. Categoría C, $746.193,92. Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: categoría A, $1.310.557,92. Categoría B, $1.100.312,05. Categoría C, $839.377,84.

categoría A, $1.310.557,92. Categoría B, $1.100.312,05. Categoría C, $839.377,84. Hogar permanente: categoría A, $2.194.516,03. Categoría B, $1.842.808. Categoría C, $1.465.570,71.

categoría A, $2.194.516,03. Categoría B, $1.842.808. Categoría C, $1.465.570,71. Estimulación temprana: $439.719,68.

$439.719,68. Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.

$801.937,24. Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

$6.229.927,66. Transporte: $953,22 por kilómetro.

$953,22 por kilómetro. Alimentación: $5.223,37.

El anexo también actualiza los montos de formación laboral, escolaridad y residencias. Para la categoría A, la formación laboral de jornada doble quedó en $1.145.104,43 y la escolaridad primaria en esa misma modalidad, en $1.228.995,40. En tanto, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41. Entre las prestaciones de rehabilitación, el hospital de día con doble turno asciende a $1.113.666,92.

Los importes publicados corresponden al valor básico de cada servicio. En las prestaciones brindadas en la Patagonia, a esas cifras deberá sumarse el adicional del 20% por zona desfavorable que la resolución mantiene vigente.