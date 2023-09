Gustavo Conti reveló que recibió «señales» de Silvina Luna: «Es difícil de explicarlo»

Gustavo Conti reveló que recibió «señales» de Silvina Luna, su amiga modelo que murió días atrás a los 43 años, luego de permanecer internada más de dos meses en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo comenzó cuando Juariu, panelista de Cortá por Lozano, el programa de Telefe, le consultó si había soñado con la actriz fallecida el 31 de agosto.

En ese contexto, Conti relató dos situaciones muy particulares que le sucedieron luego de la muerte de Silvina Luna.

“Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra, le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó”, reveló en el ciclo televisivo.

Luego recordó una segunda situación: “Después tuve otra más que fue tremenda, pero es difícil de explicarlo. Escuchando música me apareció un tema muy viejo que habla de… lo asocié todo. Nada, locura mía… Aparte raro con el contexto como fue todo… No sé, tal vez que uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”, cerró Conti.

Ximena Capristo también recordó a Silvina Luna

Esta mañana Ximena Capristo, la pareja de Gustavo Conti, también recordó a Silvina Luna. Lo hizo en Socios del Espectáculo, el programa de El Trece.

«Estoy muy triste. Es un momento muy difícil para mi. Despedir a una amiga tan joven es muy doloroso», señaló.

«Fue horrible lo que le pasó estos últimos años– añadió Capristo notablemente quebrada- Hasta último momento quiso seguir, quiso vivir».