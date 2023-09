Por qué aseguran que Pamela Sosa podría estar vinculada con la muerte de Silvina Luna

Silvina Luna murió el pasado jueves, a los 43 años, luego de una larga internación en la terapia intensiva del Hospital Italiano. Se estima que su deceso está vinculado con la aplicación de metacrilato en una cirugía estética, hecha por Aníbal Lotocki, lo que le generó una hipercalcemia y posteriormente una falla multiorgánica generalizada.

La muerte de Silvina Luna, y todos los trastornos previos que le generó su intervención, provocó que varias víctimas famosas y desconocidas hablaran sobre las experiencias que tuvieron con Aníbal Lotocki en sus propias intervenciones. Entre ellas estuvo Andrea Ghidone, quien apuntó a Pamela Sosa como cómplice de la muerte de Silvina Luna.

En «Socios del Espectáculo», Andrea Ghidone dijo que «fuimos usados y engañados para un negocio de alguien que estaba jugando con la salud, la salud de las personas» contó la vedette uruguaya, quien denunció diversas irregularidades tras realizarse una intervención en la cara con Aníbal Lotocki.

Sobre la popularidad de Aníbal Lotocki entre las famosas, Andrea Ghidone dijo que conoció al médico por Pamela Sosa. «No le creo nada. Creo que tenía un acuerdo económico muy bien con él, que no sé por qué se cortó» explicó Ghidone sobre su descreimiento.

Además, Ghidone señaló que Pamela Sosa «era el muestrario» de las cirugías de Aníbal Lotocki.

«Ella me lo presentó como un cirujano plástico, con lo cual tenés para mi toda la responsabilidad que tenía él porque no sabía qué estaba recomendando» señaló Ghidone.

Murió Silvina Luna: Los últimos deseos de la modelo

Poco antes de morir, Silvina Luna habló sobre sus sueños pendientes, que tenía proyectados para después de su trasplante de riñón. Sin embargo, esa intervención no llegó a tiempo debido a que la salud de la actriz se fue deteriorando lentamente.

«A veces duele tanto que no puedo hacer nada. Además, hace un año estoy batallando contra una microbacteria y hasta que no desaparezca no puedo entrar a Incucai» le contó Silvina Luna a Nelson Castro, en una de las últimas entrevistas públicas dadas por la modelo.

En esa misma charla, Silvina Luna dio a conocer su lista de sueños pendientes, los que puso en pausa debido a los problemas de salud. «Viajes y pareja» fue lo que dijo la actriz a Nelson Castro, sobre lo que le quedaba por hacer.

Se conocía públicamente que Silvina Luna tenía un gran deseo por ser madre, además de construir una familia con una pareja. Sin embargo, esos sueños quedaron truncos tras la muerte de la actriz la semana pasada.